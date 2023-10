Se destapa una nueva confesión contra Daniel Sancho: “Me pagó 14.000 euros”

La conmoción en España sigue en aumento a medida que nuevos detalles sobre el caso del confeso asesino de Edwin Arrieta Arteaga, Daniel Sancho, emergen en la esfera pública. Esta semana, un hombre, identificado como Richard William Medina, ha decidido romper su silencio y ha compartido un impactante testimonio en el programa ‘TardeAR’ de Telecinco, donde alega que Daniel Sancho lo agredió y le pagó 14,000 euros.

El asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta Arteaga ha sido uno de los temas más destacados en los medios españoles, después de que Daniel Sancho confesara haber cometido el crimen y desmembrado a la víctima el pasado 2 de agosto en una pequeña isla del sureste asiático. Lea aquí: Investigan hospital británico donde enfermera mató a 7 bebés

Dos meses de intensa investigación policial han concluido con la entrega de un informe sobre el asesinato a la Fiscalía tailandesa, que prepara su propio informe para presentar al Tribunal de Samui antes de que finalice el mes.

En medio de este escenario, Richard William Medina ha compartido su experiencia. Según su relato, hace cerca de seis años fue agredido por Daniel Sancho. El incidente ocurrió en septiembre de 2017 en una discoteca de Chamartín, al norte de Madrid. Medina describe al cocinero como una persona irascible, agresiva y racista, alegando que Sancho primero agredió a uno de sus amigos, rompiéndole los dientes con un vaso. Lea aquí: Revelan nacionalidades de las personas muertas en incendio de discoteca en Murcia

“Me dio un golpe que me rompió la nariz. Luego, me dio varias patadas en el suelo y me rompió el metacarpiano. Era muy prepotente, diciendo que nosotros éramos los culpables cuando no era así, nosotros teníamos las lesiones y una sentencia en la que salimos como beneficiados. Él quedó como culpable, nos pagó unos 14,000 euros”, afirmó Medina en el programa TardeAR.