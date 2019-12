Trump enfrenta pocos cargos, pero significativos

“Desearía que no fuera necesario”, comentó Pelosi luego de que el texto de los artículos de juicio político se hizo público. “Hacemos un juramento para proteger y defender. Si no hiciéramos eso estaríamos, nuevamente, incumpliendo nuestros deberes”, añadió.

La Cámara de Representantes aprobó 11 cargos contra Andrew Johnson, el primer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político en 1868. En 1974, los legisladores tenían previsto votar sobre tres artículos de juicio político contra Richard Nixon _de abuso de autoridad, obstrucción de la justicia y desacato al Congreso_, pero renunció a la presidencia cuando era claro que los cargos contaban con un respaldo bipartidista.

Los legisladores votaron sobre cuatro artículos contra el entonces presidente Bill Clinton en 1994, luego de que el fiscal independiente Kenneth Starr les presentó 11 posibles ofensas. Sin embargo, sólo dos fueron aprobados, exactamente el tipo de escenario que Pelosi y otros líderes demócratas esperan evitar.

Durante el proceso de juicio político de Clinton, la Cámara de Representantes respaldó cargos de perjurio y obstrucción a la justicia, pero un número significativo de republicanos ayudó a desechar el de abuso de autoridad y otro de falso testimonio.

Si bien los demócratas más moderados elogiaron la decisión de Pelosi de limitar el alcance de los cargos de juicio político, otros lamentaron que fuera una oportunidad perdida para enjuiciar a Trump por los hallazgos de Mueller. El fiscal especial dijo que las directrices del Departamento de Justicia impedían presentar cargos criminales contra un presidente en funciones, pero pareció sugerir que había otra instancia para hacerlo: el Congreso.

Los cargos presentados el martes no mencionan específicamente a la investigación de Mueller, aunque hay una referencia en el cargo de obstrucción, que estipula que las acciones de Trump en esta cuestión son “congruentes” con otros intentos para “socavar las investigaciones del gobierno de Estados Unidos sobre injerencia extranjera en las elecciones” del país.

(Lea aquí: La Casa Blanca pide a los demócratas que terminen la investigación a Trump)

Corey Brettschneider, profesor de Politología en la Universidad de Brown y autor de “The Oath and the Office: A Guide to the Constitution for Future Presidents”, dijo que la ausencia de un artículo relacionado a la pesquisa de Mueller era “una falla en el deber constitucional”.

Pero aun el enfoque limitado parece tener pocas posibilidades de obtener apoyo republicano, pese a algunas inquietudes expresadas en privado por algunos legisladores del Partido Republicano sobre las acciones de Trump. Ningún republicano, ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado, expresó su respaldo a los artículos el martes, incluidos los que abandonarán el Congreso el próximo año.

“Mi postura no ha cambiado”, comentó el representante Will Hurd, un republicano moderado que los demócratas esperaban persuadir.

Pelosi pasó meses alegando que los demócratas no deberían avanzar con el proceso de juicio político a menos de que obtuvieran el apoyo de algunos republicanos. Un proceso estrictamente partidista, comentó, sería demasiado perjudicial para la nación.

Pero a medida que su partido se acercaba a ese escenario, dijo que la inacción sería más dañina.

“Si permitimos que un presidente, cualquier presidente, no importa quien sea él o ella, siga este camino, estamos despidiéndonos de la república y damos la bienvenida a un rey presidente”, puntualizó Pelosi.