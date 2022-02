Ucrania no ve señales de invasión rusa esta misma semana

Ucrania no ve señales de una inminente invasión rusa esta misma semana, señaló hoy el secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa del país, Oleksiy Danílov. Lea: Scholz: Esperamos de Rusia pasos claros hacia una desescalada

“Somos plenamente conscientes de lo que está pasando en nuestro país, somos conscientes de los riesgos que existen para nuestro país, pero la situación está completamente bajo control y, es más, no vemos actualmente que pueda tener lugar una invasión a gran escala de la Federación Rusa el día 16 o 17. No lo vemos”, dijo a los medios tras una reunión con el liderazgo de la Rada Suprema (Parlamento). Lea: Ucrania insta a la calma y a no sembrar el pánico

Danílov respondió así a las advertencias que el Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, habría transmitido a sus socios y aliados la semana pasada sobre una posible invasión rusa de Ucrania en estas fechas, según el diario Politico. Lea: Biden avisa a Putin que contempla escenarios al margen de la diplomacia

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania agregó que la amenaza de Rusia es constante, pero enfatizó que el Ejército, las fuerzas y los cuerpos de seguridad y el aparato de Defensa “están listos para cualquier desafío que tengamos”.