Ucrania rebaja edad de reclutamiento por falta de tropas para combatir a Rusia

Ucrania rebajó el miércoles la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años en un esfuerzo de reponer sus mermadas filas tras más de dos años de guerra después de la invasión rusa de plena escala.

La nueva norma entró en vigencia al día siguiente de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la firmara. El parlamento ucraniano, el Verkhovna Rada, la aprobó el año pasado.

En un primer momento no estaba claro por qué Zelenskyy había tardado tanto en promulgar la ley. No hizo comentarios públicos al respecto y las autoridades no dijeron cuántos soldados nuevos esperaba conseguir el país ni a qué unidades irían.

El reclutamiento ha sido un tema sensible en Ucrania los últimos meses, en los que la falta de soldados de infantería que se sumó a una grave escasez de munición para dar a Rusia la iniciativa en el campo de batalla. Por ahora, los problemas internos de Rusia de personal y planificación han impedido que aproveche plenamente su ventaja.

Sin embargo, el ejército ruso dijo el miércoles que había registrado un incremento de alistamientos, algo que atribuyó a la indignación pública por el ataque del mes pasado contra una sala de conciertos cerca de Moscú, en el que murieron más de 140 personas.