Una misión especial: la primera vuelta al mundo de Álvaro de Marichalar

La principal misión de su expedición, denominada “Primera Vuelta al Mundo”, es concienciar sobre el problema del sargazo en el mar Caribe y los residuos plásticos en los océanos, mares, lagos y ríos. En este sentido, Álvaro de Marichalar promueve su movimiento Guardianes del Mar, para que las personas de todas las edades y de todo el mundo conozcan el problema del sargazo y el plástico en el mar y se comprometan a ayudar a solucionarlo. Lea: Temporada de vacaciones: los mares de plástico que alcanzan grandes olas

Álvaro lamenta que el mar sea el basurero de la humanidad, atestiguando que las costas de todos los países del mundo están rodeadas de basura. “Es algo muy triste y de fatales consecuencias, pero hay solución. Lo primero que debemos hacer es conocer la dramática situación, es decir, educar y concienciar sobre lo que ocurre. Después se debe detener el vertido de plásticos. La tercera medida es sacar el plástico del agua, y reutilizarlo produciendo productos derivados, como es la gasolina que utilizo en algunas etapas de mi actual expedición alrededor del mundo”, expresa.

Un recuento histórico

“¿Por qué es tan importante la primera vuelta al mundo? Porque fue lo que permitió al ser humano saber dónde estamos. Estamos en un espacio esférico, todos en comunión, en comunicación permanente, no hay un finisterre, un fin del mundo, porque el mundo no es plano; no hay una catarata donde todo se acaba, como era lógico pensar hace 500 años, salvo los grandes navegantes (...) pero había que demostrarlo y para demostrarlo había que tomar una nave en un punto y navegar en la misma dirección hasta llegar al mismo punto”, explica entusiasta.