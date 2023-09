Vídeo: Alerta por el cruce de más de 2 mil personas que llegaron a Texas

La ciudad de Eagle Pass se vio saturada por una ola de más de dos mil migrantes que cruzaron la frontera México-Estados Unidos desde Piedras Negras en busca de solicitar asilo.

El cruce de migrantes del pasado lunes 18 de septiembre marcó un nuevo récord en esta ciudad fronteriza de Texas, pues la mayor cantidad que se había presentado era de mil 300 personas, quienes cruzaron de manera ilegal la frontera en un solo día. Lea aquí: Expolicía venezolana murió de infarto mientras se dirigía a EE.UU.

Fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), citadas por Fox News, informaron que más de dos mil 200 personas cruzaron ilegalmente desde las primeras horas del lunes.

El cruce de migrantes hacia Estados Unidos ocurre luego de que el domingo pasado se viralizó un vídeo en el que se observaba.

Durante el cruce de migrantes, CBP tuiteó: “Según las leyes de inmigración de Estados Unidos, la mayoría de los no ciudadanos que llegan a nuestra frontera no son elegibles para permanecer en Estados Unidos. Las leyes de asilo no brindan alivio únicamente por razones económicas o por violencia general”.