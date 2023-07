Video: captan momento en que, al parecer, estatua de la Virgen María llora

Bajo esta misma premisa, el portal web citó un artículo de Primo Mazzolari sobre las lágrimas de María:

“Donde una mamá llora, hay un calvario con una cruz encima, y a sus pies la Virgen que llora por las penas de su criatura. No hay una sola lágrima de madre que no le pertenezca, como tampoco un hijo que no sea suyo y por el que no llore cuando él sufre. No es necesario ir a La Salette o a Fátima o a Siracusa para acordarme de las lágrimas de la Virgen: pero esos lugares me confirman el milagro de cada momento, por el que la maternidad divina es exaltada por su humana piedad”.