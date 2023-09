Video: sicario en moto asesina a ocupantes de automóvil en Ecuador

Quedó registrado por medio de un corto clip el momento en que dos hombres, que se movilizaban en una moto, asesinan a dos personas que iban a bordo de un carro de color blanco. El hecho ocurrió al sur de Guayaquil, en Ecuador, en donde reportaron dos víctimas mortales.

Al momento de ser impactados por las balas, las víctimas perdieron el control del vehículo y terminaron estrellándose contra un poste. Tras cometer el doble asesinato, los criminales huyeron con rumbo desconocido. Lea también: Dos empresas habrían usado a niños para limpiar mataderos de animales

Este sicariato causó mucha indignación por redes sociales, lo que deja ver que la inseguridad en el país ecuatoriano está desbordada: “Al momento de ver a los sicarios el por qué no echarles el carro encima, es tu vida o la de ellos”, “¿Y es que ese carro no tiene aceleración? Te atropelló o me matas. De pronto el conductor del carro estaba ocupado hablando por teléfono”, “Ya estaba muerto, el comienzo del video se ve que ya habían disparado, solo remataron”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en redes sociales.