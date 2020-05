Vuelos humanitarios desde EE.UU., la felicidad de unos, la tristeza de otros

Después de la tormenta viene la calma. Luego de estar atrapado en Estados Unidos por cerca de 71 días, vivir literalmente de la caridad de otros colombianos y haber dormido en el aeropuerto de Miami, por fin, Fredy Rincón tuvo un cupo en el vuelo comercial con fines humanitarios que partió ayer, en la tarde, hacia Colombia.

Por fin las súplicas de este santandereano, quien fue policía por más de 15 años, fueron escuchadas. A Rincón le apodaron cariñosamente Tom Hanks, debido a la situación que vivió, durmió cinco días y sus noches en el Aeropuerto Internacional de Miami, muy parecida a la de la película La Terminal, la cual protagonizó este legendario actor.

Sin embargo, cientos de colombianos no han contado con la misma suerte de Fredy Rincón, el Tom Hanks colombiano, debido a que muchos de ellos, siguen varados y atrapados a lo largo y ancho de los EE.UU. Los connacionales de la tierra de la cumbia se reportan en los estados de Utah, Georgia, California, Nueva York, Alabama, entre otros y piden ser repatriados.

Tal es el caso de Gustavo Hernández Reyes, oriundo de Bogotá, quien está repitiendo el mismo caso de Fredy Rincón, pero en esta ocasión lo está haciendo en el aeropuerto internacional Fort Lauderdale, el cual esta ubicado a 30 minutos, de la capital del Sol, Miami.

Este hombre de 56 años, y quien asegura que es pre diabético, le pide al gobierno Nacional ayuda urgente y priorización de su caso. “Yo llegue a Estados Unidos de vacaciones el pasado 18 de enero y quedé atrapado. Fui directamente al consulado en Miami, vi a unos funcionarios consulares y le expliqué el caso y me dijeron que no me podían atender, que solamente iban a realizar una cita, que estaba agendada entonces definitivamente uno está solo en esta situación”, sostuvo.

Hernández Reyes asegura que su lugar alojamiento, en las noches es el aeropuerto internacional Fort Lauderdale, para bañarse lo hace en las regaderas y duchas públicas de la playa y la alimentación la recibe de una iglesia de la zona.

Las personas que quieran donar dinero y se quieran sumarse a la causa, para que el señor Gustavo Hernández, ayudarle con el alojamiento mientras sale su vuelo, y otros más puedan volver a Colombia, pueden donar dinero en la campaña #QuieroVolverAcasa en GoFounMe https://bit.ly/2LSAPxK. Igualmente iniciaron una firmaton en la página web https://www.change.orgquierovolveracolombia, para colombianos varados aquí en EEUU, y del mundo la apoyen. Ahora los colombianos siguen a la espera de las ayudas, y vuelo humanitarios para volver a casa, para volver a Colombia.