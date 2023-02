Zelenski ve inevitable la victoria si los aliados de Ucrania hacen sus deberes

El presidente ha asegurado no obstante que su país sigue presentando a Rusia una fórmula de paz que Moscú ha rechazado íntegramente. Zelenski ha tendido la mano a países como China, India o la comunidad latinoamericana para sumarse a Ucrania hacia una salida dialogada al conflicto.

No obstante, Zelenski ha expresado su escepticismo sobre fórmulas alternativas como la presentada por China. “Por lo menos, China ha comenzado a hablar sobre nosotros, nos ha llamado ‘país invadido’, y creo que eso está bien. Pero China no es precisamente proucraniana y hay que ver con qué actos siguen estas palabras”.

“A mí es que realmente no me parece una proposición. Realmente solo un país participante en un conflicto me parece capacitado para hacer eso. Cuando China nos dice que presenta una fórmula, nos da a entender que no quiere implicarse en el conflicto. Espero que China apueste por el lado correcto y, efectivamente, no suministre armas a Rusia”, ha explicado, antes de avisar que la intervención de Pekín en el conflicto podría ser un desencadenante de un conflicto mundial. (ICG: potencias emergentes presionarán por acuerdo de paz en Ucrania)

De igual modo, y sobre una oferta de mediación de Turquía, el presidente considera que la propuesta de Ankara, un país mucho más próximo a Ucrania, “llega demasiado tarde” visto el fracaso de los esfuerzos iniciales llevados a cabo por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

“Yo solo pido a China que hable con nosotros”, ha añadido a este respecto el mandatario ucraniano en una rueda de prensa iniciada con minuto de silencio por las víctimas de la invasión, salpicada de momentos de cordialidad con un periodista azerí con el que se ha hecho una foto en plena rueda de prensa y momentos de reflexión sobre estos 12 meses de guerra.

“Creo que la masacre de Bucha ha sido el peor momento que he atravesado hasta ahora”, ha declarado Zelenski, cuyo Gobierno y sus aliados han acusado a Rusia de las ejecuciones de casi 460 personas en esta localidad, próxima a Kiev, durante la ocupación del lugar. “El momento en que terminamos la desocupación rusa en Bucha. Fue horrible”, ha indicado.