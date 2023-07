Cartagena y su infraestructura vial

“La red viaria es la que organiza toda la actividad humana y la circulación en la ciudad, así que debemos comprenderla”,

Arq. Pau Segui

Cartagena de Indias no tiene una cuadrícula vial. Sus vías arterias han sido construidas casi perpendiculares y paralelas entre sí desde el Sureste hacia el Noroeste y sólo una transversal del Noreste al Suroeste. Las tres arterias principales perpendiculares son la Avenida Pedro de Heredia, la Avenida El Bosque y la Avenida Pedro Romero. Esta última más corta, como que termina en el Mercado de Bazurto. Las únicas transversales son la llamada Transversal 57 y la medianamente transversal Avenida Santander.

Y no es que Cartagena no tenga más vías. Las tiene y algunas muy importantes, como el nuevo express way elevado sobre la Ciénaga de la Virgen, pero el resto es un entramado urbano que sigue las antiguas vías de acceso a la ciudad, con calles derivadas que son vías enrevesadas, estrechas, que no responden a ninguna geometría urbana y cuyas extensiones son cortas y no logran comunicar distancias largas. Muy pocos barrios tienen trazado lógico y cuadrícula interna.

La mayoría de las ciudades latinoamericanas han crecido sin un Plan ordenado de expansión. Son las migraciones internas las que, en el proceso de desplazamiento del campo a la ciudad, terminan imponiendo los asentamientos allí donde encuentran terrenos disponibles a bajo costo, casi siempre en la periferia cercana al casco urbano principal o, en el peor de los casos, con invasiones en sitios inverosímiles, en muchos casos en zonas de alto riesgo

Para rectificar el crecimiento desordenado es preciso comprender varios aspectos fundamentales: a) cuál es la totalidad de la red vial existente y su orientación; b) cuáles son las principales actividades económicas de los ciudadanos y dónde se ubican; c) cuál es la configuración del territorio y limitar la expansión del perímetro urbano, y d) incorporar el transporte multimodal (acuático, teleférico, tren de cercanías) en la oferta de movilidad.

Hice el ejercicio de obtener un diagrama de la totalidad de la red vial de Cartagena, con la herramienta pública digital del Arquitecto norteamericano Geoff Boeing, llamada histograma polar, y la orientación vial arrojada me sorprendió. Según el gráfico obtenido, la red vial más larga va del Suroeste al Noreste y no del Sureste al Noroeste como lo indican las tres vías arterias más antiguas. Muy probablemente la herramienta ya incorpora las carreteras hacia los nuevos desarrollos urbanísticos de la Zona Norte, incluido el express way elevado sobre la Ciénaga de la Virgen y la doble calzada de la Carretera La Cordialidad, a cuyos lados hay nuevos asentamientos poblacionales periféricos. Este es el histograma polar de Cartagena: