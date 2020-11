Cuidado de no innovar a tiempo

Recientemente el Ministerio de Industria y el Observatorio de Ciencia y Tecnología presentaron el Índice Departamental de Innovación 2019 (IDIC), que mide la capacidad de respuesta de los territorios respecto a los desafíos de innovación. El resultado para Colombia y en especial para Bolívar es uno de innovación empresarial deficiente y de desconexión entre la academia y el sector productivo.

La falta de resultados de innovación empresarial tiene causas variadas pero lo que sí es cierto es que no se debe a la falta de voluntad para hacerlo. Más bien, el problema es que las empresas son reactivas para reconocer las oportunidades (y amenazas) porque están demasiado concentradas en mantener su negocio principal. La historia ha mostrado que el mejor momento para buscar innovar es cuando un producto está en su mejor etapa.

Un caso histórico es el de Kodak que en su época fue un gigante dominando la industria fotográfica, con una participación de mercado de más del 80% en los EE. UU. Pero en 2012 el gigante se declaró en quiebra y la mayoría de los empleados perdieron sus trabajos. La trágica historia de Kodak es un buen ejemplo de cómo una gran empresa puede tener puntos ciegos para las oportunidades, originados en una reticencia a diversificar.

Mientras que Kodak se centró en la película fotográfica el mercado estaba siendo revolucionado por las cámaras digitales. El problema no era que Kodak ignorara por completo la búsqueda de innovación; tenía más de 7 mil patentes. El problema fue que no aprovechó la inventiva de sus científicos cuando sus ideas no encajaban con el negocio principal.

Un ingeniero de Kodak fue quien inventó la primera cámara digital en 1975. Pero los directivos se resistieron a la nueva idea de la fotografía digital y en su lugar le apostaron a las fotos impresas, que habían estado allí durante más de 100 años.

Otro ejemplo de no innovar a tiempo fue el de Xerox, que creyó que el futuro estaba en las fotocopiadoras y desaprovechó incursionar en las computadoras personales, oportunidad que otros sí aprovecharon (Steve Jobs, por ejemplo, desarrolló inventos que facilitaron la experiencia del usuario lo que resultó ser un producto muy exitoso).

Para una mejor respuesta ante los desafíos de innovación, las empresas deben contar con una estrategia de innovación, con un flujo constante de nuevas ideas para ser proactivos ante los problemas y oportunidades; con una estructura que soporte la cultura; y por último con un ecosistema empresarial que permita no solo transferencia de conocimiento con la academia sino también ir más allá con modelos de innovación abierta.

Las opiniones aquí expresadas no comprometen a la UTB o a sus directivos.