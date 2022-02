¿Señales de qué?

Se nos vuelve costumbre ver lo que está mal como algo “normal”. Lo que no está bien, no puede ser bien visto, no puede ser ignorado, no se puede pasar la hoja y seguir como si nada. Esas son las primeras señales que ignoramos, las que violamos y no nos importa si al final nos estrellamos.

En las calles del Centro Histórico instalaron una señalización en la que, que según lo anunciado por el Departamento de Tránsito y Transporte (DATT), se invirtieron $900 millones, que también iban enfocados para la avenida Pedro Heredia y otros sectores, lo que está bien, porque se necesita para garantizar la seguridad vial.

Lo que no está bien, es hacer trabajos a la machota, pasando por encima de la norma e incluso afectando a los ciudadanos. Resulta increíble que se instalen en la mitad de un andén en el Centro Histórico, una señalización dejando al peatón sin paso para movilizarse y lo más absurdo es que dice, “solo peatones”.

Señor Janer Galván, ¿dónde está el estudio técnico que usó el Datt y que le permitió determinar que usar esas señales verticales en la mitad de un andén era la forma debida y correcta? Esto afecta el Patrimonio de Cartagena, y por eso me dirijo al Instituto de Patrimonio y Cultura (IPCC), una entidad a la que podrían ponerle, Instituto Organizador de Fiestas, porque a veces queda reducida solo a eso, en tema de conservación de patrimonio, hace mucho les quedó grande.

Expertos en patrimonio y conservación han advertido que esa señalización pegada a las murallas requiere un permiso especial, ¿el Datt lo solicitó y se lo dieron? El artículo 468 del Plan de Ordenamiento Territorial es claro al indicar que, para las señales de tránsito, los distintivos de tránsito, la nomenclatura urbana, los avisos no permanentes colocados por las empresas de servicios públicos obtendrán licencia de la Secretaría de Planeación Distrital, previo al visto bueno del comité técnico de la Dirección de Patrimonio del IPCC.

En el Ministerio de Cultura se vuelve costumbre actuar después, cuando se trata de la conservación patrimonial de Cartagena. ¿Tampoco se han dado cuenta de este adefesio sobre las murallas?

Y eso no para ahí. Desde la Junta Comunal del barrio Getsemaní dicen que el Datt nunca les socializó la instalación de las señales. Miguel Caballero, delegado de la JAC, denunció que no solo están en la mitad, sino que se las pusieron en la puerta de las casas, sin que nadie les dé una explicación. Parece chiste, pero no.

Aprovecho para felicitar públicamente al señor José Vergara Sagbini, a quien no conozco, pero hizo una labor maravillosa. Le demostró al señor Galván, cómo deberían estar instaladas las señales, para que puedan los peatones movilizarse sin dejarlas en la mitad. Necesitamos amar a Cartagena o nos lleva el que nos trajo.