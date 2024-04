Irán vs. Israel

La respuesta bélica de Irán este sábado como reacción al atentado padecido en la sede de su embajada en Damasco, que Israel no ha reconocido de su autoría, pone sobre la mesa que habrá cambios en la guerra fría que han vivido las dos naciones. El gobierno de Netanyahu no ha disimulado su convencimiento de que el de Irán estuvo detrás del salvaje ataque masivo perpetrado por Hamás el 7 de octubre pasado. Ese grupo terrorista, que ha gobernado de facto en la Franja de Gaza desde 2007, pudo haber recibido armas y entrenamiento del régimen iraní, que no ha ocultado su inquina al pueblo hebreo desde que se instauró la República Islámica, en 1979.

La reacción del Gobierno de Israel al ataque del 7 de octubre ha sido implacable, pues el pueblo gazatí ha padecido y está sufriendo las consecuencias de la irracionalidad y salvajismo con el que fue agredido el pueblo judío por cuenta de los terroristas presuntamente financiados por Irán, con lo cual la decisión de asesinar y secuestrar en suelo israelí no solo fue un crimen; también un fatídico error con pérdidas de vidas y costos invaluables para los gazatíes, por una reacción del gobierno de Israel que era predecible, lo que hace incomprensible la errática movida desplegada por Hamás, pues la precisión y sorpresa del ataque permiten inferir que su planeación y premeditación fue fríamente calculada en un largo periodo.

Si a Netanyahu su pueblo le cobrará el haberse dejado sorprender ese octubre 7, más el probable juicio internacional por su campaña de tierra arrasada en Gaza, a los líderes y financiadores de Hamás les harán pagar los palestinos las inenarrables consecuencias de la que era una muy previsible reacción del gobierno de Israel.

Entre tanto, las tragedias y los sobresaltos que faltan hasta que llegue ese momento serán como los vividos este sábado, en el que pudo haber ocurrido un hecho catastrófico si alguno de los drones o misiles iraníes hubiese impactado un centro poblado de Israel.

Es claro que Irán lanzó el inadmisible ataque desde su territorio para sellar su prestigio y sus ímpetus de grandeza ante los árabes de las naciones chiítas; pero también lo es que lo hizo con la agudeza para que Israel se preparara para el ataque, con la ayuda de sus aliados.

A pesar de las consecuencias ínfimas que el inusitado acto de guerra tuvo en la integridad de la población hebrea, el riesgo que corrieron de provocar una reacción implacable de Israel si hubiese habido muertos, pues a no dudarlo ya habría generado un ataque directo a territorio iraní, y de allí quién sabe hasta dónde se extendería la confrontación bélica.

Irán jugó literalmente con candela. Al mundo conviene que Israel no reaccione de manera similar. Todos los gobiernos tendrían que estar empeñados en enfriar los ánimos de judíos y persas, pues si no se controla, puede suponer una catástrofe para Oriente Medio, con repercusiones en todo el orbe.