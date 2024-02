¿Cómo puedo emprender desde cero?

Comenzar desde cero es un reto absoluto. En especial cuando esa génesis parte de un lugar ajeno, en el que ser forastero puede representar un sin número de obstáculos.

Sin embargo, siempre, en todos los casos, el empeño y la perseverancia van a determinar los resultados. Eso lo sabe bien, por ejemplo, Ana Rosa Lugo, una migrante venezolana que llegó a Cartagena hace cinco años, con el corazón cargado de infinitos sueños, pero con una maleta donde escasamente tenía ropa y con pocas alternativas.

Aquí contó con la suerte, dice, de hallar un empleo: prestaba servicios domésticos en una peluquería y, luego de un tiempo, pudo emplearse en otro tipo de negocio que, si bien le representó una oportunidad de salir adelante, le demandaba mucho tiempo.

“Trabajaba en un restaurante, me tocaba permanecer ahí hasta 16 horas diarias. La verdad es que tengo mucho por agradecer a ese trabajo y a los dueños, porque me ayudaron bastante, pero era una madre ausente, no tenía tiempo de ver a mis hijos”, explica.

Solo hasta hace un año, cuando decidió emprender su negocio, ella pudo encontrar ese equilibrio entre hogar y trabajo que tanto anhelaba. Ahora es dueña de un emprendimiento virtual que se mueve a través de grupos de Facebook de migrantes venezolanos en Cartagena con la venta de empanadas y arepas que ella misma prepara. Ha cautivado tanto a su clientela que su idea de negocio le ha resultado productiva.