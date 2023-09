‘La Pepiada’, el emprendimiento que germinó en la pandemia

Enamorada de Venezuela

María Eugenia es una administradora turística barranquillera, emprendedora, con profunda vocación de servicio, quien, por asuntos temas de su padre, vivió 10 años en Venezuela, país a donde llegó a sus 19 años y que terminó amando con toda su “alma y corazón”.

Se casó con un venezolano y fue en un cumpleaños de su esposo cuando nació su primera relación con las arepas. Él quería que ella prepara este plato para la celebración. “No tenía ni idea de cómo hacerlas, pero desde ese día empezó el viaje con las arepas”, recuerda.

Sin embargo, la vida dio un giro para ella. Sus padres fallecieron en Venezuela y en 2017 llegó a Cartagena. Años después, ya en pandemia, María Eugenia, que ya administraba un hotel en el Centro Histórico, tuvo la idea de distribuir en Castillogrande otro tipo de arepas tradicionales en Venezuela llamadas cachapas. En ese barrio se encontró con unos amigos y todos querían comer las arepas, los invitó a su casa, pero el temor al COVID impidió el encuentro.

“Recuerdo que cogí 500 gramos de carne desmechada y una docena de arepas preasadas, se las mandé a un amigo mío y él le contó a otros. El boca a boca empezó a hacer efecto y la gente empezó a pedirme arepas. En pandemia abrí una página en Instagram, creé un menú y de pronto un día me entró un pedido para el barrio Manga y me dije: ¿Qué es esto? La primera semana vendí 250 mil pesos, en la segunda más de $400 mil; en la tercera, $600 mil y al mes $1 millón, en arepas. No lo podía creer. Me entraban mensajes los fines de semana para pedidos a domicilio, no sabía dónde eran las direcciones”, explica.

En diciembre de ese año, le dijo al chef del hotel que administraba: “Mira, me está yendo bien con las arepas y tengo ganas de montar un ‘chuzo’, pero no tengo experiencia en comidas rápidas. Él me dijo, ‘aquí a la vuelta van a desocupar un local y es perfecto para tu negocio’. Ahí funcionaba un negocio de una marca reconocida y cuando los dueños se divorciaron dejaron el local tirado, con neveras, congeladores, cámaras de seguridad, con todo y me dije: este es mi local. Firmé el contrato, arreglé el local, lo pinté, compré los chocoritos que necesitaba y lo abrí. La historia empezó con 5 personas, nada más...”, precisa.