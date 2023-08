Los usos del PPT y las barreras que aún enfrenta

El Permiso de Protección Temporal es una medida impartida mediante el Decreto 216 de 2021, durante el gobierno de Iván Duque. “Lo que busca es lograr la integración socioeconómica de la población migrante venezolana que se encuentra en territorio colombiano”, explica María Sarmiento, abogada de la oficina jurídica del Centro Intégrate de Cartagena.

Este permiso ha representado un avance significativo en el propósito para el que fue creado: otorgar la condición de regularidad a los migrantes. Sin embargo, desde su implementación enfrenta un sinnúmero de barreras que han ido desde la propia expedición hasta el desconocimiento sobre sus usos. (También le puede interesar: El aplicativo de Migración Colombia para consultar su estado de PPT)

“Nos damos cuenta que no ha sido fácil todo el proceso de implementación, por todas las dificultades que trajo consigo. Fue una respuesta a toda la crisis migratoria, pero no se esperaba que tantos migrantes solicitaran el permiso al mismo tiempo. Hay un rezago amplio de permisos que aún no se han entregado”, sostiene la funcionaria. Ante ello, comenta la abogada, el gobierno ha implementado una serie de estrategias para darle celeridad al proceso. De otro lado, están los venezolanos que ya tienen PPT pero que han enfrentado impedimentos con su uso, algo sobre lo que todos debemos instruirnos.

¿Sirve para tener un trabajo formal?

“Principalmente quienes tienen el PPT se enfrentan a la barrera de la xenofobia. Pese a que se supone que el permiso les debe facilitar acceder a un empleo formal, nos encontramos muchos casos en los que, además del permiso, a las personas les exigen tener pasaporte. Sabemos que muchos venezolanos a pesar de tener permiso no tienen pasaporte. Muchas personas desconocen que el PPT es el instrumento que tienen el migrante para acceder al tema laboral”, explica la abogada Sarmiento. Comenta que se han encontrado reportes de personas que son rechazadas en procesos laborales porque los empleadores no reconocen al PPT como una identificación, cuando sí deberían hacerlo. (Lea también: ¿Puedo abrir una cuenta de ahorros con el Permiso de Protección Temporal?)

En los estudios, ¿cómo funciona?

El PPT facilita que los venezolanos estén vinculados al sistema educativo. Sin embargo, el hecho de no tenerlo no es impedimento para que los niños, niñas y adolescentes estén escolarizados. Las instituciones educativas deberían recibir a los estudiantes, mientras tramitan su regularización. Además, el PPT debe facilitar el reconocimiento de los estudios que los migrantes hayan realizado en el extranjero.

¿Puedo recibir atención en salud?

“El PPT le permite a los venezolanos una serie de beneficios como tener acceso al Sisbén y a la seguridad social”, comenta la abogada Sarmiento. Pese a ello, al Centro Intégrate han llegado casos de personas a las que las EPS no les realizan el proceso de aseguramiento.

En Cartagena, más de 40 mil migrantes venezolanos están afiliados a la salud, según la última Mesa de Gestión Migratoria. Quienes no están regularizados en Colombia pueden ser atendidos en los servicios de urgencias o en jornadas de salud como las que se realizan cada jueves en el Centro Intégrate.

Su uso en trámites varios...

El PPT también enfrenta barreras en la no validación como documento, a la hora de, por ejemplo, afiliarse a una caja de compensación, para hacer compras legales en las que se requiera factura electrónica, para adquirir planes de celular o de Internet.

“Hay un desconocimiento de que sí se puede hacer uso de eso. A cosas como esas, que son tan sencillas, aún no se les permiten acceder a los migrantes que están haciendo un aporte económico al país, entonces creo que es una barrera inicial que se debe atender. Es absurdo que todavía siga sucediendo”, comenta la funcionaria del Centro Intégrate.

Para cuentas bancarias

Ingresar al sistema financiero debería ser posible con el PPT, sin embargo esto aún no es tan sencillo. Por ejemplo, la mayoría de plataformas bancarias no tienen disponibles sus servicios con esta identificación. “El tema es súper complejo”, explica Yeily Hernández, migrante venezolana y funcionaria del Centro Intégrate. Según comenta, el trámite de abrir una cuenta de ahorros para un venezolano regularizado con este permiso, en Cartagena, se puede realizar solo en Bancolombia, pues otros bancos no reciben aún el PPT.

Sus usos para trámites de tránsito

Los trámites de tránsito que se pueden realizar con el PPT, según la página web del Registro Único Nacional de Tránsito, son:

- Inscripción en el sistema RUNT

- Modificación de datos de inscripción

- Expedición de la licencia de conducción en las categorías A1, A2, B1 y C1.

Reseñan que la inscripción al RUNT se realiza de forma presencial ante un Organismo de Tránsito y/o Dirección Territorial del Ministerio de Transporte. Los ciudadanos venezolanos pueden verificar la inscripción al RUNT o hacer seguimiento a trámites en la Consulta por Documento de Identidad de esa página, que también tiene disponible el PPT.

La página de Migración Colombia tiene disponible un aplicativo para verificar la solicitud de cada PPT.