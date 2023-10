Yamile busca a su hermano y quiere recuperar a sus sobrinos desesperadamente

El hermano de Yamile está desparecido. Dos años atrás le perdieron la pista. San Juan de Urabá, en Antioquia, o Montería, Córdoba, son los últimos lugares donde Antonio José Patiño Hoyos pudo haber estado.

Lo presumen por sus publicaciones en Facebook. La otra presunción, muy temida entre su familia, es que quizá no esté vivo.

Esa desaparición es solo un ápice de todo el viacrucis recorrido por Yamile Martínez. Su vida giró drásticamente y los últimos cinco años han sido tan complejos que, entres tantos padecimientos, ni siquiera ha podido buscar a Antonio José. (También te puede interesar: Migrantes quemaron ataúdes y se encadenaron como forma de protesta)

Una vida en otro país

Nacida en Cartagena, esta colombiana salió del país cuando era una niña de tres años. Su destino fue una entonces próspera Venezuela, donde hizo su vida. En la capital, Caracas, se estableció, estudió el colegio y la universidad. Se casó y tuvo cinco hijos.

“Ha sido bien duro. Muy fuerte. Me tocó hasta dormir dos noches en la calle, en el piso, en Maicao, porque no me alcanzó la plata para terminar de llegar a Cartagena”, refiere ahora Yamile, sobre su viaje de retorno a Colombia, el cual hizo cerca de 35 años después de vivir en el país vecino, cuando la economía decaída por hiperinflación, la obligó a regresar a la Heroica.

Su nueva realidad dista mucho de aquello que dejó atrás. De todo lo que abandonó. “A pesar de que la situación en Venezuela estaba fuerte, yo sentía que ese país me dio mucho, pude hacer todo lo que quise allá. Como colombiana pude estudiar y trabajar, me parecía como una traición salir corriendo porque el país estaba así. Además allá trabajaba como analista contable en una casa comercial de instrumentos quirúrgicos, mi jefe no quería que renunciara. Aquí, en Colombia, llevo cinco años y no he podido encontrar trabajo fijo”, cuenta.

“Mi esposo murió allá. Lo mataron para robarle una moto, hace diez años, y quizá también por eso me vine. Yo estaba sola, bastante achicopalada y, por eso, le hice a caso a mi mamá que me aconsejaba que viajara. Me convencieron, aproveché unas vacaciones en el trabajo y me vine con uno de mis hijos mayores”, añade.

Además de la falta de recursos, el viaje fue tormentoso por temor a que la Guardia Nacional de Venezuela retuviera a su hijo. “Fue bastante tedioso porque mi hijo estaba prestando el servicio militar, pero no quería seguir en el Ejército. A él la gente en la calle le decía, le reclamaba, que por qué como militar no hacía nada para cambiar al país, cuando él no tenía ni el rango ni la responsabilidad de hacer eso. Él aprovechó que tenía unos días de permiso y se vino conmigo”, detalla, sobre otras motivaciones para emprender el viaje.