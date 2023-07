A este cargo aspirará Pedrito Pereira tras irse del Partido Conservador

Una semana lo relacionaron con la contienda por el Palacio de la Aduana y al otro mes lo vincularon con un anhelo de heredar el despacho de Vicente Blel, en la Gobernación de Bolívar. No obstante, se conoció hoy que el exmandatario irá por una curul en el Concejo Distrital en los comicios territoriales, con el aval de Cambio Radical.

“Mi renuncia está motivada por inconformidades con sectores de la dirigencia regional, inconformidades que vienen desde el 2019 cuando no recibí el apoyo del partido al no ser incluido en la nueva terna para continuar encargado como alcalde de la ciudad, así como otros desacuerdos sobre el trato desigual y falta de respaldo que debería brindar el partido”, aseguró Pereira.

“En Cambio Radical no me pusieron condiciones, ni dilaciones para aprobar mi acompañamiento a Dumek Turbay. A diferencia del Partido Conservador, colectividad que hoy en día no ha dado formalmente libertad de la militancia para apoyar candidaturas a la Alcaldía de Cartagena. Dumek representa el sentir de muchos cartageneros que quieren ver grandes proyectos y devolver la gobernabilidad. Desde el Concejo, ayudaré con iniciativas de transformación para la ciudad, que se aplique la Ley del Sitio, por ejemplo”, aseveró el exmandatario.