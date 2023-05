Cancelan audiencia de Enilce López ante la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), había citado a Enilce del Rosario López Romero, más conocida como ‘La Gata’, el próximo 30 y 31 de mayo, para que esclarezca su relación con grupos paramilitares y parapolíticos.

Sin embargo, la entidad confirmó la cancelación de la audiencia única de verdad, argumentando que la procesada manifestó no asistir a la diligencia.

"La JEP confirma la cancelación de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de Enilce del Rosario López, en vista de que el pasado 13 de abril manifestó no asistir a esta diligencia para acreditar su rol en calidad de tercera civil colaboradora de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)", expresó la entidad.

Según lo comunicado por la defensa de alias ‘La Gata’, no iba a asistir porque se encuentra en tratamiento médico y que mientras no termine el procedimiento no puede asistir a las diligencias judiciales citadas para finales de mayo.