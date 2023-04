Concejal de Cartagena y líderes, amenazados por el Clan del Golfo

El concejal del partido Mais, Javier Julio Bejarano, denunció que ha sido víctima de amenazas por parte de supuestos integrantes del Clan del Golfo, la banda criminal al servicio del narcotráfico más poderosa de Colombia. Junto al cabildante, también fueron hostigados diez líderes políticos y veedores ciudadanos de Cartagena y Bolívar. (Lea: Mucha gente ya no le copia a Dau ni al Concejo, ¿apatía o realidad?)

Y prosigue la presunta advertencia: “Creemos en la paz total y tenemos voluntad de paz, pero lastimosamente en esta guerra interna no todas las estructuras armadas están en esta disposición”.

Iría en sintonía con las denuncias de Blel

El gobernador de Bolívar, Vicente Blel, denunció hace días ante el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, las amenazas que bandas criminales estarían haciendo a líderes sociales y empresas privadas del departamento. “Están llamando a aspirantes a cargos de elección popular, extorsionan a contratistas de obras públicas y en Achí el suministro de gas está suspendido por las amenazas que han hecho a los operadores del servicio público”, aseveró el mandatario.

“No es solo a candidatos o intentando constreñir al elector, pues no hay un solo contratista en nuestro departamento que no haya recibido llamadas de estos grupos, que si no le dan un porcentaje del contrato de obra pública van a atentar contra la vida de los obreros, contra la maquinaria amarilla o contra cualquier activo que tengan en el territorio”, afirmó Blel.