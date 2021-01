“Continuaré acompañando al gobierno como asesora”

Fuentes del Distrito indican que, como renunció al cargo de secretaria General, el alcalde no tendrá necesidad de realizar ningún acto administrativo pues no tendría ningún efecto.

Evitar interinidad

Así mismo, Martínez agregó: “No obstante a lo anterior, el día 12 de diciembre de 2020 se envió al órgano de control constancia de pago y cancelación del supuesto detrimento patrimonial que dio lugar a mi suspensión, dejándoles claro que aquello no significaba el reconocimiento de un parámetro de culpabilidad o responsabilidad en los hechos, procurando que cesaran los injustos señalamientos. Sin embargo, y a pesar de mi renuncia, no he bajado la guardia en la defensa de mis derechos, hasta que quede claro que en dicho proceso no he cometido ninguna falta mientras ejercí mi cargo como funcionaria”.