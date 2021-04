Corte Suprema de Justicia, con última palabra en caso de Judith Pinedo

La Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra en el proceso penal que se lleva por la venta de un predio en el llamado polígono de Las Velas, en El Laguito, por el cual fueron condenadas cinco personas, entre ellas la exalcaldesa Judith Pinedo y Vivian Eljaiek.

Estas personas fueron condenadas ayer por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, que revocó la decisión del juez Segundo Promiscuo de Turbaco, que en octubre del año pasado las declaró inocentes, y las condenó por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de requisitos legales. El tribunal consideró que el predio que se vendió sí tendría un carácter de bien de uso público.

Sin embargo, ayer mismo el abogado defensor de Pinedo Flórez, el penalista Enrique Del Río González, confirmó que presentó una impugnación especial contra la decisión del Tribunal Superior de Cartagena.

El abogado dijo que respeta la decisión de la Sala Penal de la corporación, pero no la comparte.

“Respetamos y acatamos la decisión de la honorable Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena en la que revoca la absolución y emite condena en contra de los procesados; sin embargo, no la compartimos y estoy convencido de la inocencia de mi prohijada judicial Judith Pinedo Flórez”, dijo.

LOS ARGUMENTOS

Hay que recordar que la alcaldesa Judith Pinedo autorizó la venta del bien en el 2009, cuando era alcaldesa de Cartagena. En ese entonces Vivian Eljaiek era su secretaria de Hacienda.

Giovanni Torregroza era asesor del Distrito en ese entonces para lo relacionado con la legalización de baldíos, y fue quien hizo el proceso para que se declarara como tal el predio en el polígono Las Velas. El ingeniero Rafael Ceballos hizo el avalúo del predio (vendido en $256 millones) y Luis Restrepo, gerente del Hotel Dann, participó como comprador en la venta del bien.

Todo comenzó con la denuncia instaurada por Juan Diego Useche, quien tenía un negocio de carpas y silla-camas junto al Hotel Las Velas, lo cual dio paso a la investigación de esa venta, pues la queja indicaba que se había vendido un bien de uso público, “un pedazo de playa”.

De hecho, así lo ha argumentado la Fiscalía a lo largo del proceso penal. El ente acusador también alega que el predio se vendió por un precio menor a lo que podría costar, debido a que está frente a la playa.

Sin embargo, los defensores de los procesados siempre han alegado que el bien en cuestión se declaró baldío y que sigue teniendo aún esa condición. Además, que el valúo se hizo con apego a la ley.

En octubre del año pasado, el juez Segundo Promiscuo de Turbaco declaró inocentes a los cinco procesados.

Sin embargo, esa decisión fue apelada por la Fiscalía, el denunciante Juan Diego Useche y por el Ministerio Público.

Esta apelación fue resuelta ayer, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena halló culpables a los procesados, luego de varias sesiones de deliberación, que se hicieron el 5, 8, 9 y 12 de abril. Así, revocó la decisión absolutoria emitida por el juez Segundo Promiscuo de Turbaco.

El tribunal indicó que el bien sí sería de uso público, relacionando varias sentencias.

“La Sala no puede ignorar la abundante prueba que incrimina a los encausados y que dirige, inequívocamente, a la conclusión según la cual lo que se vendió sí era una playa, y por ende, bien de uso público que, por su naturaleza, no era susceptible de enajenación. Si la Sala, de un plumazo, ignorara la evidencia incriminatoria, solo porque la visita realizada en el año 2016 por Henry Quiroga Vaca arrojó la conclusión anotada, incurriría, esta vez sí, en el desconocimiento de los principios de no contradicción y razón suficiente.

“En primer lugar, porque supondría, sin más, que una cosa es y no es a la vez, en tanto con las pruebas documentales mayoritariamente aportadas, los testimonios de Diana María Ocampo Duque y Juan Diego Useche Ortegón, y la prueba pericial practicada por Jaime Arturo Barbosa y Carlos Gutiérrez Castro, se advierte sin dudas que el terreno es playa, mientras que con el peritazgo de Henry Quiroga se concluye que no tiene tal condición”, indicó la corporación.