Dau dice que no lo dejaron entrar a la UdeC por declaraciones contra rector

Dau aclaró a El Universal que con lo que dijo no se refería a estudiantes o docentes de la Universidad de Cartagena, sino a algunas de las directivas, aunque no mencionó nombres.

Así mismo, el alcalde colgó un video en la cuenta en Facebook de su movimiento Lets Save Cartagena (Salvemos a Cartagena), en el que denunció el hecho de que no le permitieran la entrada al plantel educativo.

“Vine a la entrega de un robot que va a facilitar las prácticas de pruebas de COVID-19, que fue gestionado por la Alcaldía. No me dejan entrar por orden del rector, no soy bienvenido aquí por las palabras de esta mañana, tildando a las directivas de la Universidad de Cartagena de ser corruptos, de ser unos malandrines que siempre obran en contra de los intereses del Distrito. Así que no me retracto; haga lo que quiera señor rector, no por eso voy a cambiar mi opinión sobre usted”, indicó el alcalde en el video.