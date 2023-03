“Day Vásquez está en peligro de muerte”: Marta Lucía Ramírez

A siete meses de la posesión presidencial de Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, recorre el país llevando un mensaje en pro del empoderamiento de la mujer como agente de desarrollo integral e invitando a la ciudadanía a preguntar qué pueden hacer por el futuro de Colombia, antes de dejarse llevar por los miedos o la incertidumbre. (Lea: “Va a haber muchos muertos y correrá mucha sangre”: Fabio Aristizábal) “No solo se debe hablar de la importancia de la mujer cuando estamos en la semana en la que se conmemora su día, sino que debe convertirse en un tema central de la agenda del país. Las mujeres podemos promover el crecimiento económico en medio de la gran incertidumbre, la inflación y la desaceleración económica. ¿Por qué? Porque la presencia femenina en todos los eslabones de la cadena de producción y de la sociedad aporta una visión estratégica, emprendedora e inclusiva lo bastante útil para el desarrollo”, expuso Ramírez. Y resaltó: “El empoderamiento financiero, laboral y social de la mujer incide en otros aspectos como la mitigación de la violencia intrafamiliar, los feminicidios y todo tipo de vejámenes porque una mujer autónoma va, denuncia y se aleja. Por lo que considero que el Gobierno debe enfocarse en la creación de empresas de mujeres, en su participación en las compras estatales y en fomentar su emprendimiento”. Hace unos meses expresó que recibió muchos insultos e improperios en sus cuatro años como vicepresidenta y canciller, ¿ha descansado y recuperado su vida y faceta financiera después del pasado 7 de agosto? Me he concentrado en poner en orden buena parte de mi vida personal, sobre todo porque tenía un cúmulo de cajas de archivos de tantas décadas de trabajo. Me encontré con carpetas de cuando fui presidenta de la Anif, cuando estuve en la Junta Directiva del Banco de Bogotá, cuando tuve el honor de ser ministra de Comercio Exterior, que ahora organizo en aras de escribir un libro, pero que no sea realmente lo tradicional de hablar sobre sí mismo, sino un poco a partir de todas esas experiencias hablar sobre la prospectiva de este país, hacia dónde debemos seguir impulsando a Colombia y cómo lograr una mejor versión con el gran potencial que tenemos. He tenido tiempo también para hacer consultorías en el país y en el exterior, así como también me están invitando algunas universidades extranjeras para que haga parte de su nómina académica. Pero lo más importante ha sido poder compartir con mi hija y su nieta, seres queridos que fueron vilmente atacados en redes sociales con cosas monstruosas y miserables cuando fui vicepresidenta.

¿Sigue aburrida de la política o de cara a las elecciones regionales tiene alguna motivación para volver a la arena? Me parece que la política se ha desdibujado mucho y vivimos una actualidad politiquera, por ejemplo, el Partido Conservador, el que por muchos años fue mi casa, es una colectividad que hoy por hoy priman son los apetitos de los congresistas. Los partidos se han vuelto partidos de congresistas y no de bases ciudadanas con principios democráticos y vocación de servicio. Ya no se ve el respeto por las instituciones y el respeto por una política limpia, eficiente y transparente.

No tenemos que irnos muy lejos, acá en Cartagena vemos a un alcalde que habla de transparencia, pero hay que preguntarnos qué tan eficiente ha sido su gestión para el bienestar de los cartageneros.

Luego está la filosofía de ciertas intenciones en el Gobierno de borrar el legado de querer empezar todo desde cero, eso no es el buen ejercicio de la política. Yo creo que el buen ejercicio de la política es estudiar qué cosas hay que mejorar y qué cosas hacen falta, convocando a todos los ciudadanos para poder trabajar por un mejor país. Y esta lógica no solo se ve acá sino en otros países. Por eso quiero hacer un paréntesis y sí apoyar y aconsejar a gente valiosa que quiere llegar a los cargos con buenas intenciones y principios éticos, y es lo que haré de cara a las próximas elecciones, pero no saliendo a hacer campaña con nadie. El tema candente de la política son las declaraciones de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien denunció la presunta recepción de coimas y dineros de narcos por parte del hijo del presidente Petro. ¿Usted qué opina de esto? Admiro mucho el valor y la valentía de esta mujer, y también creo que es importante tener presente que ella está en riesgo, uno enorme sobre su vida. Está en peligro de muerte porque denunció a personas en lo más alto del poder y a criminales de vieja data como el señor Santa Lopesierra, quien ha sido la cabeza del contrabando de cigarrillos y licor por muchísimos años en La Guajira. Entonces creo que las autoridades u otro país deben propiciar su salida y seguridad en otro lado. Y, por el otro lado, esperar que las autoridades sean capaces de aplicar la justicia sin importar quiénes son los investigados. Por eso pienso que hizo bien el presidente Gustavo Petro al solicitar al fiscal Francisco Barbosa que investigue a su hijo y a su hermano, pues es un fiscal que no se doblega y, en caso tal resulte cierto todo, haya condenas ejemplares para atacar la influencia del narcotráfico en la política. Hablando de narcos y condenados, ¿a usted le da confianza la Paz Total de Petro o tiene reparos de una eventual impunidad con los actores criminales que negocien su sometimiento? Primero que todo, lo más importante siempre tiene que ser el apoyo a nuestros militares y policías. A mí me preocupa mucho el aumento del narcotráfico y la criminalidad que afecta tanto en las zonas rurales como urbanas a todos los colombianos sin distinción. Lo sucedido en Caquetá con el maltrato y secuestro de más de 70 miembros de la Fuerza Pública es aberrante e inaceptable. Por lo que considero que el Gobierno no puede abandonar a nuestros militares y policías frente a unos grupos que sienten tener licencia para matar, poniendo en riesgo nuestra democracia e institucionalidad. Con respecto a la Paz Total, no podemos cometer los mismos errores que el Acuerdo de Paz de Juan Manuel Santos y las Farc, de la que siempre expresé mis reservas. Fue un acuerdo muy débil en cuanto a las exigencias de la guerrilla y ahora vemos la evolución de las disidencias y el narcotráfico galopante. Y si esa guerrilla tenía una medio ideología que la cohesionaba, ahora imagínese lo que pasará con grupos criminales sin ninguna intencionalidad política y sí delincuencia pura y dura.

A ese proyecto le falta mucha explicación de su contenido y de sus alcances, Paz Total no es más que un rótulo, pero no explican cómo habrá justicia, cómo dirán la verdad y cómo repararán a las víctimas. No podemos someter al país por segunda vez a un error de esa naturaleza.

¿Por qué considera que el gabinete de Gustavo Petro genera incertidumbre y desconfianza? Porque hay voces que quieren refundar el país cerrándose al diálogo, a la crítica y al debate, incluso interno. Yo creo que está bien que un presidente llegue con un proyecto, que llegue con un propósito, pero todo esto tiene que construirse desde la institucionalidad y siempre con un compromiso grande de respetar la Constitución y las leyes. Yo confío en las cortes, en la rama judicial y estoy segura que país no nació en 2022 y acabará en 2026. Pero más de referirme a la incertidumbre o a la desconfianza con algunos miembros del gabinete, creo que es importante subrayar que como ciudadana en verdad anhelo que a este Gobierno le vaya bien y que tengan éxito para el bien de Colombia. Pero no necesitamos refundadores sino estadistas y tecnócratas. No ideologizar la política como lo hace la ministra de Salud, Carolina Corcho.

¿Qué tipo de temores tiene sobre la reforma a la salud? Es una gran equivocación eliminar las EPS. Nuestro modelo de salud reconocido como bueno a nivel mundial para que ahora venga alguien a querer hacer borrón y cuenta nueva. Son posiciones que realmente no le contribuyen a Colombia y al contrario lo que generan es una polarización cada vez mayor. Nuestro sistema ha venido mejorando gradualmente hasta tener, hoy por hoy, uno de los pocos países donde la cobertura en salud alcanza el 98% de los colombianos. Claro que hay que mejorar el acceso en las zonas rurales porque es deficiente y fortalecer la prevención, pero la arquitectura del sistema de salud puede corregir y reajusta para hacer los cambios necesarios sin destruir todo. No le veo nada bueno a volver a 25 años atrás cuando teníamos un sistema de salud 100% público que era uno de los peores del mundo y, además, aterra ese eventual control de los políticos de peldaños vitales del sistema. ¿A qué invitaría a los colombianos a tener en la mente en los próximos meses y frente al tarjetón el próximo 29 de octubre? Yo creo que las próximas elecciones van a ser realmente determinantes porque, primero, vamos a tener por primera vez la segunda vuelta en las elecciones de alcaldes, lo que incidirá en escoger las mejores alternativas. Por otro lado, el Pacto Histórico y la izquierda las ven como una gran oportunidad de aumentar su presencia en alcaldías y gobernaciones. Y eso no está mal, porque hay gente capaz en todos los espectros, así como hay gente corrupta e incapaz en todas las ideologías. Lo que sí está mal es que se use el disfraz de la izquierda y de las reivindicaciones sociales para amenazar de alguna manera la fortaleza democrática que tiene Colombia. Así que el mensaje es a dejar de lado intereses políticos y escoger gente con conocimiento técnico, transparente y que propongan soluciones y no más populismo.

Recomendaciones económicas