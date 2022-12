“Dionisio Vélez, culpable; Judith Pinedo, inocente”: Contraloría

El pasado 11 de octubre de 2022, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Bolívar declaró a varias personas como culpables fiscales por irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de obras civiles en diferentes sectores de la Localidad 2 de Cartagena. (Lea: Turbaco: una Navidad “a oscuras” por contrato con Edurbe)

El proceso interadministrativo se suscribió el 23 de junio de 2011, entre el Distrito Turístico y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. (Edurbe). Los recursos salieron del Presupuesto de Inversiones del Fondo de Desarrollo de la localidad para la vigencia fiscal 2011.

La Contraloría comprobó que gran parte de las intervenciones no se entregaron o quedaron inconclusas. Si se tiene en cuenta que Edurbe recibió la suma de $1.420 millones y que las obras ejecutadas se fijaron por $941 millones, el daño patrimonial asciende a la suma de $478 millones.

Por lo tanto, en ese octubre, la Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en contra del exgerente de Edurbe, Augusto Mainero Román y del exalcalde de la Localidad de la Virgen y Turística (2), Reinaldo Manjarrez Muñoz, por lo que estableció la obligación que los dos exfuncionarios resarcieran el patrimonio público. La cuantía se tasó en $695’535.333.

De acuerdo con la decisión, Manjarrez no protegió el erario que eventualmente se vio presuntamente comprometido, al pagar el 100% de las obras contratadas pero no “exigir la devolución de los dineros por las obras no ejecutadas e inconclusas”, resaltó la Contraloría, quien agregó que “Mainero hizo uso irregular de los recursos que recibió a sabiendas que dichos recursos tenían destinación específica”.

Obras no entregas o inconclusas