El abogado cartagenero que propició la caída de Roy Barreras

Según la jurisprudencia, la tutela no ha de lugar pues el fallo es de única instancia y no caben recursos contra él; sin embargo, Barreras puede interponer una acción de aclaración que le permitirá seguir en su curul hasta que se resuelva y sea notificado.

Respecto a sí detrás de todo hay motivaciones políticas, el abogado aseguró que no. “Obviamente la consecuencia del fallo emitido por el Consejo de Estado tiene una consecuencia política, ya que afecta la elección de un miembro del Congreso de la República, pero más allá de eso no estoy motivado por alguna posición ideológica ni estoy alineado con un partido político”, aclaró.

Y subrayó: “De hecho están diciendo que el partido Mais está detrás de esta acción. Lo cual no es cierto y de hecho no conozco a nadie de ese partido. Desconozco totalmente las pugnas internas que tengan ellos a nivel de coalición dentro del Pacto Histórico. De hecho en las últimas elecciones presidenciales y legislativas ni siquiera participé activamente en ninguna campaña ni promocioné a ningún candidato. Solo ejercí mi derecho a voto. Ya de los otros demandantes no puedo hablar, pues no los conozco ni mucho menos sus motivaciones políticas”.

Anaya asegura que lo decidido contra Barreras es imposible que se tumbe ni que se revoque. “La aclaración, como dice su nombre, solo es para precisar sobre posibles puntos oscuros de la sentencia. Yo considero que no hay ningún punto oscuro en la decisión de declararse la nulidad de la elección del senador Barreras. Ciertamente mientras interpone este recurso puede seguir ostentando el cargo, por lo cual yo consideraría que busca dilatar, busca de pronto extender un poco más el tiempo dentro de la corporación antes de que se dé su salida definitiva”, explicó el abogado administrativista.

¿Amenazas?

Respecto a las críticas de lo decidido y la defensa de Barreras que con cada minuto que pasa se agudiza en redes sociales, Anaya invita a la objetividad. “Considero que el juicio de nulidad electoral es meramente legal, aquí no se estudian aspectos políticos ni siquiera se entra a estudiar si el senador tuvo la intención de incurrir en doble militancia o no, porque esto es un juicio meramente objetivo en el cual se constata lo hecho por el senador. No es un ataque político de mi parte, entre otras cosas también porque yo interpongo esta acción el año pasado, para mediados de agosto, y todavía no estaba la situación política actual que tenemos”.

Ante la latencia de amenazas o matoneo en redes sociales, el abogado resaltó que no ha recibido ningún ataque. “No lo descartaría ante la magnitud de lo ocurrido; sin embargo, lo que me ha asombrado han sido las felicitaciones por parte de la gente de haber llevado a cabo esta acción y han sido pocos los que han tratado de desacreditarme”, expuso.

Y prosiguió: “Algunos dicen que me manda el uribismo y otros que me manda el mismo Pacto Histórico, incluso Barreras afirma que los que interpusimos demandas somos enemigos de la paz y amigos de la guerra. Nada más alejado de la realidad y quien toma la decisión final y objetiva es el Consejo de Estado. Eso debe quedar claro”.