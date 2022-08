El Congreso elegirá al contralor, quien ya habría sido escogido en un hotel

El Congreso de la República definirá este jueves quién será la nueva cabeza de la Contraloría. Algunas figuras del Pacto Histórico les están pidiendo a los legisladores que hagan público su voto en aras de la transparencia con la ciudadanía. No obstante, esa petición contrasta con lo sucedido en un hotel en Bogotá. (Lea: Dau dijo que las ías no hacen un c#!%, ¿pero qué son y por qué atraen tanto?)

El presidente Gustavo Petro quiere controlar la Contraloría y, para ello, tiene a su ministro del Interior, Alfonso Prada, en un trabajo de milimetría política que pasa por garantizar la representatividad de todos los partidos en su gabinete. Y es en ese contexto que el candidato Carlos Hernán Rodríguez se posiciona como el próximo contralor.

Rodríguez, un exauditor general de la Contraloría del Valle, es cercano al interés del mandatario y su nombre fue el plato fuerte de una serie de reuniones que se desarrollaron hace dos semanas en un hotel del norte de Bogotá. Uno por uno habrían pasado los voceros de varias colectividades para expresarles a Petro y a Prada lo que querían para mover su voto en la elección del titular del organismo de control.

De hecho, el antioqueño Carlos Trujillo, líder del Partido Conservador, fue el último en llegar debido a un retraso con su vuelo hacia la capital. Todos, a su ritmo, dijeron que podían cambiar el apoyo que públicamente le expresaron a María Fernanda Rangel.

Ese respaldo lo dieron varias de las personas que estuvieron reunidas con el presidente y el ministro del Interior, y en pocas palabras lo que decían era que Rangel, actual directora de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría (Dari), era la persona idónea para pasar a la jefatura de la entidad.