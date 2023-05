$!El delito por el que Dau denunciará a todos los concejales de Cartagena

Luego, el turno fue para el concejal César Pion, quien anunció que no buscaría su reelección para “dar paso a nuevos liderazgos como el de su hijo Ricardo Pion”; no obstante, el alcalde Dau disparó: “Es falso. La ley prohibe lanzarse a cargos de elección popular a quienes hayan sido condenados, como es el caso de él”.

“Ellos están obligados a cumplir a cabalidad con sus funciones, delegadas desde la confianza que la ciudadanía depositó en ello mediante votos; sin embargo, no lo cumplen. Ellos reciben sus honorarios, pero en lugar de trabajar tiempo completo o el tiempo que se requiere, porque se supone que deben estar dedicados de lleno a sus labores como concejales, no lo hacen, no cumplen sus funciones, no suben a debates, se van a recesos, no discuten, cambian los temas y nunca hablan, de forma dolosa e intencional, de los presupuestos que esperamos que se aprueben por el bien de la ciudad”, señaló Dau.

Y puntualizó: “Con estas actitudes causan un detrimento a la sociedad que para mí es un delito de prevaricato por omisión, pero eso no soy yo quien lo va a juzgar, pues tienen que ser las autoridades. Por eso los denunciaré fiscal, disciplinaria y penalmente, para que respeten a la ciudadanía”.

Según el Código Penal en su artículo 414, el prevaricato por omisión se realiza cuando “el servidor público que omite, retarda, rehusa o deniega un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

El alcalde reveló que, al parecer, lo presionan para que convoque a sesiones extra “para que ahí sí le aprueben el proyecto de incorporación, pero sin aprobar todos los demás proyectos importantes para la ciudad”. “Me dicen que en sesiones ordinarias no lo harán y me obligan a convocar las extra porque así ganarán más honorarios. Esto es un detrimento patrimonial porque si cumplieran sus funciones se dieran cuenta que tienen el tiempo necesario y suficiente para debatir y aprobar las iniciativas. Yo hablé con mis asesores jurídicos y penalistas y todos están de acuerdo que las denuncias proceden”, afirmó Dau Chamat.

Y resaltó: “Se están robando el dinero de Cartagena. No hay razón de ser para seguir pagándoles más de 600 mil pesos diarios cuando han tenido el tiempo para discutir y aprobar las cosas. Las actuales sesiones ordinarias finalizan el próximo miércoles 10 de marzo y ahora quieren las extras para devengar más. Tienen que responderle a los cartageneros”.