El primer aleteo de Judith Pinedo en busca de la Alcaldía de Cartagena

Tras recuperar su libertad el pasado 16 de marzo, luego que la Corte Suprema la exonerara de una condena por la supuesta venta de un lote baldío en El Laguito a una cadena hotelera, Judith Pinedo se convirtió en uno de los nombres que se barajan en la contienda electoral por la Alcaldía de Cartagena; pese a que siempre ha manejado la discreción y el hermetismo.

El pasado miércoles 31 de mayo, muchas voces aseguraron que lanzaría su candidatura en la Plaza de la Trinidad, en Getsemaní, en medio de un evento en su honor; no obstante, tanto la Mariamulata como los organizadores del evento aseveraron que el espacio no tendría tintes políticos, sino conmemorativos, por lo que una aspiración que muchos dan como inminente siguió en stand by.