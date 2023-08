El voto en blanco en Bolívar tiene nuevo promotor: Germán Viana renuncia

Germán Viana Guerrero, representante a la Cámara, entre 2002 y 2010, y concejal de Cartagena por tres periodos consecutivos (1995 - 2001), tiró la toalla en la contienda electoral para suplir a Vicentico Blel en la Gobernación de Bolívar. Con esta nueva renuncia se agrega una más a decisiones políticas similares que ha tomado en el pasado, ya que antes lo hizo cuando aspiró a la Alcaldía de Cartagena en 2018. Lea: Dorina Hernández toma posición con respecto a Javier Julio Bejarano

Los motivos sí que parece que siguen siendo los mismos. Primero, Viana aseveró que tras los problemas internos del Pacto Histórico a nivel nacional que provocaron que hoy el petrismo no tenga listas a asambleas, concejos ni a JAL, obtuvo el aval del partido Colombia Humana, uno de los integrantes del Pacto; sin embargo, nunca contó con su apoyo.

“Desde mi inscripción, el pasado 29 de julio, mi mismo partido intentó revocarme el aval a través de Eduardo Noriega (conocido como el zar de los avales en la región Caribe), delegado del secretario general del partido, pues no querían llevar candidato a la Gobernación de Bolívar. Esto pinta un panorama de consecuencias, pues mi partido no me respalda”, expuso Viana, quien indicó que hoy la militancia de la Colombia Humana está “triste, frustrada y desmotivada”.