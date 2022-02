“Es simpático que Dau se refiera así de los entes de control”: Gustavo Bolívar

También notamos mucha preocupación en la gente por el desempleo y el hambre con la carestía de alimentos. Hay mucha gente que no le alcanza el dinero para costearse su vida, incluso los que trabajan, por lo que algunas personas recurren al delito y se fomenta la inseguridad. Todo está conectado.

Usted es escritor y guionista, ¿qué lo diferencia de los otros senadores, es cierto que no recibe su sueldo completo y lo dona, o es un libreto más?

Eso es real, ahí están las cuentas. Yo trato de donar una gran parte del sueldo, y la otra parte lo destino a mi periódico Cuarto de Hora, un medio alternativo. No me gusta aprovecharme del Estado. El Congreso está lleno de empleados públicos, mientras yo tengo cero. Ningún alcalde de nuestra colectividad puede decir que lo he llamado para recomendar a alguien, no me gustan las desventajas en un país con tanta gente queriendo trabajar.

Me parece inmoral ayudar a una persona y no apoyar a todos. Sigo con el lema de que no quiero un peso del Estado. No recibo ni agua ni comida en el Congreso. Lo único que recibo es el esquema de seguridad, pero porque el mismo Estado me obligó a eso con las chuzadas y los perfilamientos a mi persona.

¿Por qué dice que el ELN es el jefe de campaña del uribismo?

Porque siempre que hay elecciones salen cosas como el “paro armado”. El ELN hace atentados que cobran la vida de varios soldados y sabotea las elecciones, y no entendemos por qué lo hacen. Si estamos próximos a hacer un cambio político y social, y es algo que ellos combaten bajo sus consignas hace décadas, ¿por qué no permiten una transformación tranquila a través de las urnas?

¿Qué opina del tipo de política de Miguel Uribe?

Ya he rechazado muchos debates porque él es otro de los invitados. Yo me mato la cabeza, me preparo para el espacio, y no es nada constructivo ir a discutir con alguien que no estudia y que a toda pregunta, ya sea económica o de cualquier ámbito diferente a la política, responde es echándole agua sucia a Petro o a nuestro partido.

A la larga lo inflamos hablando o respondiéndole a sus argumentos de grabadora. Debate muy pobre en temas legislativos tan serios. Eso tiene aburrida a la gente y para ser congresista tiene que obligarse a estudiar.

¿Por qué dice que los que no toman partido en la discusión del aborto hacen una política cobarde?

La Corte Constitucional le había dado un plazo al Congreso para que legislara al respecto, y yo lo que creo es que hubo muchas dilaciones y finalmente dejaron el tema en manos de los togados. Siento que hay un Congreso cobarde y que solo debate y discute los grandes temas del país en los pasillos, y que a la hora de la plenaria se retiran o se excusan. No asumen posiciones por miedo al costo electoral o político.