¿Este martes habrá nuevo fiscal general? Corte Suprema presiona el acelerador

Corrido el mediodía en el Palacio de Justicia, quien confirmó la incertidumbre fue el presidente de la Corte, el magistrado Gerson Chaverra Castro, al manifestar que no hubo ninguna ganadora, pero que “hubo unas mayorías bastante importantes”. Lea aquí:

La Corte Suprema de Justicia no escogió el jueves pasado a la próxima fiscal general de la nación. Sin embargo, un cambio de dinámica causó una especie de aceleración del proceso, lo que podría llevar a que esta semana se conozca el nombre de la titular del ente acusador.

Ese día, la Corte no escogió a la sucesora de Francisco Barbosa, quien culminó su período el 12 de febrero y dio paso a la actual interinidad de su mano derecha, Martha Mancera. El 22 de febrero tampoco hubo elección, pero se empezó a marcar una tendencia con Amelia Pérez a la delantera.

El vicepresidente de Castillo era, precisamente, Gerson Chaverra, quien ahora preside la Corte. Recién posesionado, en enero de este año explicó en medios de comunicación que no veía imperioso convocar sesiones extras, dado que la Corte seguía, autónomamente, a un buen ritmo.

En la jornada del 7 de marzo, Camargo logró repuntar por encima de Pérez y Buitrago. Ese cambio de actitud en la Sala fue, asimismo, uno de los motivos para llamar a una sesión extraordinaria, sobre todo porque el voto en blanco, triunfante a principios de año, ya no tiene tanta fuerza.

La exfiscal Buitrago es parte de ese Grupo hasta 2025, así que las paredes del edificio Alfonso Reyes Echandía no la ven desde hace un tiempo. Caso contrario es el de la exfiscal Pérez Parra, quien en lo que va del año ha visitado a sus votantes y potenciales votantes con frecuencia.

Castillo fue presidente de toda la Corte en 2023, mientras que Botero fue el presidente de la Sala Laboral en 2017 y el año pasado interpuso una escueta tutela con la que quiso que la terna fuese descartada por el simple hecho de que estaba integrada por tres mujeres. Fracasó en dos instancias.

El Consejo Superior de la Judicatura empezó el 27 de febrero a escuchar a 133 aspirantes a magistrados y magistradas que ocuparán esas vacantes. El último turno será este mismo 12 de marzo, con candidaturas que pretenden ser parte de la Sala de Casación Penal.

Luego, la Judicatura tendrá que crear una lista de diez elegibles para la Sala Civil, diez para la Sala Laboral y diez para la Sala Penal. La Corte Suprema, a su turno, tendrá que dedicar dos tercios de su pleno a escoger a quienes ocuparán los escaños.

Es decir, es un proceso que, aunque no tardaría lo mismo que hasta ahora lo ha hecho la elección de la próxima fiscal general, podría tomarse su tiempo. Y aunque en el entretanto la Corte tendría un quórum con el que podría discutir, con dieciocho magistrados, la votación sería enredada. Le puede interesar: Petro ordena investigar la actuación de la Policía en las marchas del 8M

Quizás el principal antecedente de qué ocurre cuando la Corte no tiene sus veintitrés asientos completos y vota por fiscal general es la nulidad de la elección de Viviane Morales. En ese entonces la Corte decidió interpretar su reglamento a conveniencia, lo que fue considerado un vicio.

El Consejo de Estado examinó esa elección y determinó que la Corte Suprema es autónoma para reformar su reglamento, mas no para recurrir a interpretaciones a la ligera que se adapten a un escenario en particular. No es una discusión menor y, con una Sala incompleta, tendría que darse.

La expectativa se concentra en que la elección pueda demostrar que el optimismo expresado por el magistrado Chaverra no llega en vano. El fuerte operativo de seguridad ordenado por el alcalde de Bogotá y por la Policía, aun sin protestas, seguirá custodiando los alrededores del Palacio.