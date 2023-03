¿Existe nexo entre candidata a contralora de Cartagena y parapolítico?

“Es mejor negocio la política que el narcotráfico. La plata que deja una alcaldía no la deja un embarque”, una vez le escucharon Juan Carlos Martínez Sinisterra, exdiputado del Valle del Cauca y exsenador condenado por parapolítica. Su yugo fue el testimonio en su contra del jefe paramilitar Ever Veloza, alias ‘H.H.’, quien aseguró que el político, oriundo de Timbiquí, Cauca, recibió apoyo del Bloque Calima​ de las Autodefensas Unidas de Colombia para llegar al Congreso. Lea: El presunto aliado de Aída Merlano en Bolívar para comprar votos

No obstante, la abogada Cubides González negó rotundamente tener algún nexo con Martínez Sinisterra. “No lo he visto jamás en mi vida y respecto al señor Abadía, como gobernador de mi departamento y una figura publica, me lo he encontrado en algunos eventos sociales, pero nunca he trabajado con él”, aseguró.