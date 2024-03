Exsenador Robledo insiste en que Constituyente de Petro es un “cañazo”

No paran los cuestionamientos al objetivo del presidente de la República, Gustavo Petro, de convocar una asamblea nacional constituyente para lograr aprobar varias normas que al parecer no le saldrán en el Congreso de la República.

En un nuevo comentario, el exsenador Jorge Enrique Robledo, reiteró su postulado que la constituyente de Petro "no pasa de ser un cañazo", porque no tiene los votos suficientes para aprobarla en el Congreso ni para aprobarla entre la ciudadanía.

Cuestionó Robledo a Petro porque sostiene que no busca cambiar la Constitución sino desarrollarla con unas leyes, “lo que podría inmortalizarlo, porque sería el primero en la historia que haría una asamblea constituyente para no cambiar la Constitución. Y explicó que solo modificaría la ley en seis aspectos, que no incluyen crear más trabajo y más riqueza, bases insustituibles del progreso de Colombia y del mundo. Pero sí fue capaz de prometer “garantizar en el corto plazo condiciones básicas de vida para todos los colombianos”. Demagogia”.