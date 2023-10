Fuertes reacciones de sectores políticos provoca la tensión Israel - Petro

Luego que el presidente Gustavo Petro anunció su disposición de suspender las relaciones exteriores con Israel, argumentando que el Gobierno de Colombia no apoya genocidios, por lo que invitó a América Latina a mostrar una verdadera solidaridad con nuestro país, las reacciones no se han hecho esperar.

El director nacional del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, lanzó duras críticas a Gustavo Petro, afirmando: “La Casa de Nariño no fue ganada, fue tomada por aliados del terrorismo. No se sorprendan con lo que hace Gustavo Petro ante Israel, su aliento de terrorista no ha dejado de estar en él”.

Además se refirió a las próximas elecciones territoriales: “El 29 de octubre nos jugamos la vida, el futuro de nuestros hijos, nietos, de las generaciones por venir, su apoyo a nuestras listas es una garantía a tener un partido firme ante el avance de la tiranía petrista”.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernández expresó su preocupación: “Gravísimo que a Petro le importe 5 romper relaciones con Israel, un gran aliado de Colombia. Solo en 2019 Colombia recibió 366 millones de dólares por compras de café, flores, carbón, entre otros. 80 millones de dólares en enero y febrero del 22. Petro no construye, destruye”.