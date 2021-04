Habla defensor de uno de los condenados junto a la exalcaldesa Pinedo

A sus 75 años, el ingeniero Rafael Ceballos fue condenado a 8 años y 4 meses de prisión por el sonado caso del polígono Las Velas. A Ceballos lo condenaron junto a la exalcaldesa Judith Pinedo, Vivian Eljaiek, Giovanni Torregroza y Luis Restrepo.

El Tribunal Superior de Cartagena acogió los argumentos de la Fiscalía, indicando que la venta del predio en El Laguito, en la que participaron los condenados durante la administración de Pinedo, habría tenido irregularidades.

El tribunal condenó a estas cinco personas, pero la decisión fue impugnada y ahora será la Corte Suprema de Justicia la que diga en última instancia si los procesados son culpables o inocentes. (Lea: Condenan a exalcaldesa Judith Pinedo)

Ceballos, quien hizo el avalúo del lote (se vendió en $256 millones, pero la Fiscalía dice que tendría un valor de más de $700 millones), también deberá pagar una multa de 1.139 salarios mínimos legales vigentes.

Wladimir González, abogado defensor del ingeniero, indicó que no comparten la decisión del Tribunal Superior y que por eso la impugnaron.

“Nosotros respetamos la decisión del tribunal, pero no la compartimos. De parte del señor Rafael Ceballos vamos a presentar una impugnación especial y también casación. Queremos que se haga una segunda reevaluación de los elementos de convicción, porque está demostrado hasta la saciedad que no hay identidad de predio. Están confundiendo el predio de Sunset Beach con el objeto de compraventa. Basta con que vayan al lugar y se van a dar cuenta que el predio no es playa, que se encuentra en el lugar donde está la piscina”, esgrimió el jurista.