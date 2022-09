Irene Vélez, la ministra de Petro a la que le piden renunciar por sus polémicas

No obstante, fue el jueves 1 de septiembre cuando Vélez provocó una polémica que desató el ruido que aún la agobia. En medio del Congreso Nacional de Minería que se desarrolló en Cartagena, la ministra expuso que: “Es necesario exigirle a otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, pues de eso también depende que logremos un equilibrio y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.

“Yo creo que su problema se relaciona con la falta de pericia política. Sus diversas declaraciones en falso no creo que sean porque sea incompetente sino que aún piensa y se expresa como activista y académica. Un ministro debe saber qué puede decir y cuando callarse en ciertos escenarios. Hablar de decrecimiento en un congreso minero es un gran error, pues ahí las personas esperaban respuestas gubernamentales más que precisiones académicas, que fue lo que hizo”, explicó Basset.

Posteriormente, Vélez no decreció la polémica. En medio de la rueda de prensa del congreso minero, en la que periodistas cuestionaron sobre lo qué quiso decir, ella decidió retirarse y no seguir respondiendo las preguntas.

Pese al respaldo del presidente Petro, apoyo con el que siempre ha contado en sus horas bajas, la ministra Vélez se disculpó con los medios de comunicación. “Me disculpo con los medios, pude haberlo hecho mejor y espero seguir aprendiendo en este camino”, expresó.

Sin embargo, desde el mismo Gobierno, un colega la increpó disimuladamente. “Desde el punto de vista económico, el crecimiento es positivo en muchos sentidos. Sin buena generación de empleo, los objetivos sociales de cualquier política se debilitan enormemente”, acotó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en entrevista con La FM, pero recalcó que no iba a entrar en polémicas con su colega.

“¿No será incompetencia?”

Esa pregunta la expresó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, con relación a la serie de controversias protagonizadas por Irene Vélez, cuyo panorama se enrojeció cuando fue cuestionada por el tamaño del déficit respecto al precio de la gasolina, a lo que la ministra aseguró, de forma tajante, que se trataba de 10.000 billones. Cifra errada, pues se trata de 10 billones de pesos.

Ante esto, Vélez se retractó y corrigió lo que había dicho: “Todos cometemos errores, con la presión de hace 8 días me equivoqué”. Por su parte, el también senador uribista, Miguel Uribe, expresó: “Si la ministra de Minas no entiende el sector que dirige, es mejor que renuncie”; mientras que el periodista Luis Carlos Vélez dijo que “lo de la ministra no eran ni las minas ni la energía”.

Entre tanto, Petro reiteró su apoyo a la ministra, aclarando que la cifra real pendiente de pago del segundo trimestre del 2022, que asciende a los 10,49 billones, es una herencia del Gobierno de Iván Duque con relación al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), desde donde se habría acumulado esa deuda. (Lea: Las medidas del gobierno de Petro por alzas en tarifas de energía)

A esa tesis se suscribió el senador petrista, Gustavo Bolívar, quien subrayó que: “Duque no quiso actualizar sus precios a pesar de que el petróleo estaba subiendo, el dólar estaba subiendo y nos fue dejando un déficit que el primer semestre fue de 6 billones y ahí se fue arrastrando hasta llegar a final de 2022 en 34 billones de pesos, es decir, hoy a final de año es de 34 billones de pesos, de los cuales el gobierno Duque solo pagó 6,4 billones en el primer trimestre, pero no pagó más”.

¿Debe renunciar?

Ante el aluvión de críticas, muchos piden su renuncia al Ministerio de Minas. Voces opositoras resaltaron una eventual incapacidad y desconocimiento del sector que maneja. “¿10.000 billones? ¿Sabrá la ministra cuánto es 1 billón? Urge un cambio pronto en ese sector”, indicó Enrique Gómez, líder del Movimiento de Salvación Nacional.