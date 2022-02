Juan Fernando Cristo renuncia a su candidatura presidencial

Cristo, según aseguró, se retira de esa postulación para apoyar “el esfuerzo” que se está haciendo para consolidar lo que él denominó una consulta que le pertenece a los colombianos y “no a nosotros”. Cristo fue uno de los líderes que desde hace más de un año estuvo al frente de crear esta coalición de candidatos que no estén en los extremos.

El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio un paso al costado este jueves en su aspiración presidencial por lo que decidió no inscribirse como uno de los precandidatos que tendrá el 13 de marzo la Coalición Centro Esperanza, cuando se realizará la votación de la consulta interpartidista.

No me inscribiré en la consulta de la @CoaliEsperanza . Seguiré trabajando con convicción en lo que creo le sirve a Colombia: el centro es la esperanza. pic.twitter.com/71JZj31Grk

“Colombia necesita unirse para transformarse. Hemos tenido dificultades. Las últimas semanas no han sido fáciles pero insistimos en el camino porque la Coalición ya no nos pertenece a nosotros. Es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, sostuvo.