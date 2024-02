Juez ordena tres días de arresto al exalcalde William Dau ¿Por qué?

El Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena ha sancionado al exalcalde William Dau Chamat por desacatar una tutela con Rad. 13001-40-03-008-2023-01000-00. La decisión, emitida el pasado 6 de febrero de 2024, responde a la acción de desacato formulada por José Ángel Bonilla Coneo contra el exmandatario, relacionada con el supuesto incumplimiento de una sentencia de tutela fechada el 21 de noviembre de 2023.

La sentencia inicial había ordenado al entonces alcalde mayor de la ciudad, eliminar y retractarse de una publicación en redes sociales, específicamente en facebook e instagram, que involucraba el nombre de Bonilla Coneo, afectando sus derechos fundamentales de honra, buen nombre, intimidad y dignidad humana. El tribunal ordenó a Dau Chamat eliminar la publicación dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia y realizar una rectificación pública, además de disculparse con Bonilla Coneo a través de los mismos medios.

A pesar de las acciones tomadas por la oficina Asesora Jurídica el pasado 11 de diciembre,, que solicitó la nulidad del auto de apertura del incidente de desacato y pidió más plazo para cumplir, el tribunal procedió con el trámite incidental. La defensa del exalcalde argumentó que las afirmaciones contenidas en la publicación original no fueron hechas por Dau Chamat, sino que se trataba de una denuncia anónima. Sin embargo, el juez consideró que no se cumplió adecuadamente con las órdenes de la sentencia, especialmente en lo referente a la eliminación de la publicación y la retractación solicitada.