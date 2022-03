“La mentira tiene las piernas cortas”: defensa de Gloria Estrada

Desde la captura de la exconcejala Gloria Estrada, el pasado 14 de enero mientras se movilizaba en una camioneta en la que la Policía Nacional halló un kilo de cocaína, no cesa la controversia y el caso no pierde temperatura. Filtraciones de videos, confesiones de presuntas irregularidades y pronunciamientos de policías involucrados alimentan la tesis de que todo se trató de una conspiración en su contra.

La Policía Nacional precisó que el retiro de Alexander Salas del servicio activo no tuvo nada que ver con el caso Estrada, sino con procesos administrativos y disciplinarios. “Este año hemos retirado del servicio activo a 36 uniformados por faltas en el desempeño, en la relación con la comunidad o que no fomentan la credibilidad de nuestra institución. Todo esto se hace para mejorar la calidad de nuestro servicio”, expusieron desde la Policía.

El Universal intentó contactarse con Andy Reales, pero no fue posible recabar su supuesto protagonismo en la trama. Esfuerzo infructuoso también con el expatrullero Salas, pues al llamarlo a su celular, respondieron del cuadrante policial al que pertenecía e indicaron que ya no hacía parte de la entidad.

Y agregó: “Ese material investigativo lo tenemos bajo estricta reserva para darle estabilidad al caso. La defensa no se hace ante los medios de comunicación sino ante los estrados judiciales; sin embargo, respetamos lo que hacen nuestros otros colegas que defienden a los otros involucrados en este caso, pero lo que sí es sospechoso ver a un grupo de policías el día de los hechos, en un vídeo, hablando detrás de un CAI como jugadores de fútbol planeando una estrategia. Eso acrecienta las suspicacias sobre la transparencia del operativo”.

Enrique del Río y Juancho Royero, abogados de la exconcejala Gloria Estrada, indicaron que solo la defienden a ella y no a Martín Barreto ni a Avelino Villamizar en este proceso, injusto y penoso, según expresan. “No tenemos manejo ni dominio de todo el material audiovisual o cualquier otro detalle que se filtre de la investigación, y solo nos hemos concentrado en recabar todas las pruebas que alimentarían las teorías alternativas que tenemos sobre lo que pasó, y que son tan esclarecedoras que estamos seguros en la inocencia de Gloria Estrada”, afirmó Del Río.

El concejal César Pion, también defendido por Enrique del Río y que está detenido en su domicilio luego de ser condenado por el Tribunal Superior de Cartagena, volvió a sesionar en su curul en el Concejo. Su regreso fue posible mediante a un recurso de impugnación especial, para tumbar la sentencia, que aún no ha permitido la ejecución de la condena, por lo que apelando a la presunción de inocencia y al derecho al trabajo pudo regresar a la corporación.

Y añadió: “De la presunta participación de uniformados en la conspiración es algo que deben investigar las autoridades, pero la destitución de Alexander Salas es algo que despierta suspicacias y es algo que el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena debió haber esclarecido mejor, ante los vídeos filtrados como el de la conversación de los policías. Hay un gran manto de duda sobre un procedimiento policial que no cumplió los principios básicos como una adecuada cadena de custodia o de grabar todos los hallazgos”.

Sin embargo, el abogado Enrique del Río sostuvo que los procesos son diferentes y que la detención domiciliaria de Estrada es el resultado de la inmediatez de la captura fragante y del poco tiempo que tuvieron para organizar el material probatorio a su favor. “Hemos obtenido una copiosa información audiovisual y testimonial que asegura la inocencia de Gloria Estrada, pero nuestro estilo profesional no nos permite que ventilemos eso antes de las audiencias respectivas y así afectar la integridad de los testigos y del proceso, pero la evidencia grita que todo fue un complot”.

Y recalcó: “El caso Pion y el caso Estrada son dos situaciones distintas. El concejal recibió una condena y Estrada aún atraviesa la investigación, pero en su caso no solicitaremos un permiso de trabajo, porque creemos que tenemos un soporte probatorio para que ella salga incólume de este proceso y regrese al Concejo como una mujer inocente”.

Oposición a Pion en el Concejo y a la inocencia de Estrada

Muchas voces del ámbito político local y ciudadanos que comentan las publicaciones de distintos medios rechazan el regreso de César Pion, y tildan la tesis del complot como una treta para que la exconcejala salga libre. No obstante, los abogados defensores prefieren la cautela y esperan que todo se esclarezca frente a las autoridades. “Yo entiendo que las garantías procesales son impopulares y las personas solo las entienden o asimilan cuando las necesitan ellos o sus familiares. Lastimosamente es así”, expuso Del Río.

“Se sabrá la verdad plena y completa”

El equipo defensor de Gloria Estrada está seguro del montaje y de la inocencia de su cliente, pese a las críticas y señalamientos que constantemente recibe en su contra. “No hay nada más difícil que defender a un inocente.

Esperamos que no solo la justicia, sino que la sociedad pueda juzgar lo sucedido aquí, un acto macabro, un plan tan perverso que, en 20 años de carrera, nunca antes había visto. Esperamos que Cartagena juzgue con la suficiente sensatez y que se esclarezca todo lo que pasó”, precisó Enrique del Río.

Y concluyó: “Algo que esperamos es que cuando los culpables salgan a la luz, estas personas sienten conciencia y la integridad de Gloria Estrada no se vea afectada, pero hasta el momento no ha recibido amenazas en su contra, pues hemos actuado con cautela y el acerbo probatorio tiene bastante contundencia. Llegaremos hasta el fondo y no queremos pañitos de agua tibia en su caso, así que esperaremos el resultado de las investigaciones de las autoridades, en las que confiamos absolutamente, y las próximas audiencias”.