La plata que la administración Dau considera para terminar la vía Perimetral

Meza sostuvo además que esta intervención estaba para principios del año. “No se justifica que ocho meses después estas obras no hayan comenzado. Aún no han abierto la licitación. Es un atraso y una inoperancia por parte de la administración”.

Por otra parte, el concejal Cesar Pión puntualizó que es importante dejar una constancia de control político para que en el futuro no se incurran en delitos como la omisión. Así mismo realizó varias observaciones sobre algunos proyectos que tenían que ser ejecutados en esta administración, pero que no se cumplieron.

“Tengo una serie de preguntas que debe responder integralmente, pero es para dejar una constancia. Por ejemplo, está el caso de una publicación de un medio local, donde se cita los 11 proyectos Construyendo con el agua para Cartagena. Cómo se legitima esto con la comunidad. Que institucionalidad lo avaló”, afirmó.

Y añadió: “Esta administración recibió en el 2019 la bomba axial para El Laguito y una hoja de ruta que a la fecha no se cumplió”.

Seguido, el cabildante Sergio Mendoza aseguró que proyectos como el hospital de Nelson Mandela están inconclusos, asi como el alcantarillado de Bayunca y Pontezuela. Además habló de la intervención realizada en la bomba El Amparo y la avenida Santander, que hoy en día presentan nuevamente deterioro. “Esta corporación le ha aprobado al alcalde Dau prácticamente el 95% de los recursos que ha solicitado”.

Otro concejal que se pronunció fue David Múnera, el cual afirmó que la ciudad tiene grandes problemas en la malla vial. “Todos sabemos que está totalmente destrozada. Más que tenemos en muchos sitios unos cráteres. A mí siempre me ha preocupado es que las inversiones que se hacen son muy tibias y los presupuestos son demasiados escasos para resolver el tema de ciudad. No sé si para el alcalde es más importante construir el Malecón o construir vías. Es un debate que se debe dar, la ciudad está completamente destruida”.

Por último, intervino el cabildante Carlos Barrios, quien se pronunció sobre el presupuesto que falta por ejecutar este año. “No me cabe en la cabeza cómo van a ejecutar esos 56 mil millones de pesos en tan solo 60 días. Lo otro es hacer un llamado al contratista que está ejecutando la obra por regalías que comunica a Arroz Barato con Policarpa, porque no hay inspección en la obra, no están trabajando. Solicitamos que le cumpla a la comunidad e inspeccione”, concluyó.