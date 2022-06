Las camisas de la polémica: ¿Qué está pasando en la Localidad 2 de Cartagena?

“Fue un show mediático”

A su turno, Andy Reales presentó su molestia ante lo que llamó “señalamientos en su contra sin pruebas”, y pidió que se le juzgara por su gestión. “Esta audiencia se programó para desdibujar mi gestión. Se dejó entrever que mi administración ha estado rodeada de entramados, cuando no he hecho más que trabajar por la localidad y sus habitantes”, indicó.

Con el micrófono en la mano y Dau al frente expuso: “Alcalde con mucha formalidad lo primero es exigirle respeto a usted y todo aquel que me antecedió que me hizo señalamientos sin pruebas. Para su tranquilidad espiritual usted conoce quienes son los verdugos de este servidor: la Contraloría General y la Contraloría Distrital. Para la tranquilidad de todos existe un informe de auditoría de cumplimiento 2020 - 2021, que hoy se está auditando por parte de mis verdugos. William Dau me gustaría que me enviara todo lo que presentó con pruebas y no con señalamientos”, manifestó Andy Reales, con relación a procesos que se llevan en su contra en los entes de control.

Hoy, entrevista con La Cariñosa, de RCN Radio, Reales expresó que: “La organización de la audiencia permitió que no se respetara mi intervención. Los asistentes lanzaron improperios contra mí, señalando que no servía como joven y como gestor político. Todo fue un show mediático del alcalde Dau con información errada del contrato de camisas. Propició el irrespeto. Según sus cálculos cada camisa tuvo que haber costado 3 millones seiscientos mil pesos, sin referirse a que ese contrato tuvo alrededor de 15 ítems, y las camisas solo era uno de ellos”.

Reales precisó en esa entrevista que era sensato que la ciudadanía entendiera que la administración pública no se maneja como un particular, pues en cada contrato hay múltiples costos, como impuestos distritales y otros rubros, que incrementan los precios.

Cabe recordar que el alcalde local ha estado en el ojo de la controversia por presuntas irregularidades en contratos llevados a cabo en su administración. El pasado diciembre, la Personería le abrió un pliego de cargos por presuntas irregularidades en un contrato para la entrega de ayudas humanitarias a habitantes, en el que al parecer no se realizaron estudios previos ni estudios de mercado. El 31 de ese mes, William Dau lo suspendió, acatando una orden de la Contraloría Distrital, en el marco de una investigación en su contra.