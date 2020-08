Mintic, Distrito y Concejo se reunirán para mejorar conectividad

Así mismo, indicó que con este subsidio que entrega el Gobierno, personas de estrato 1 pagan $8.900 por 5 megas de internet, mientras que las de estrato 2 pagan $18 mil.

“El operador a nivel nacional y en Cartagena es la empresa Claro. Hay sectores que no tienen cableado y por eso no tienen forma de tener cobertura ni acceso a internet. El año pasado en Bicentenario y Colombiatón, el Ministerio tenía como operador a la empresa Total Play, pero esta se llevó el cableado y ahora Claro no ha podido ingresar porque no tiene cable. Olaya tampoco tiene, ni Fredonia, Nelson Mandela y El Pozón”, dijo el concejal conservador.

Explicó que el objetivo de la mesa de trabajo que se hará con Mintic, el Distrito y el Concejo, es explicarle al ministerio, que estará representado por la directora de Tecnología, en qué lugares hay problemas para que se mejore la cobertura y puedan los cartageneros beneficiarse de los subsidios.

“Hay quienes están pagando internet satelital a $90 mil y otros hacen recargas diarias de datos de $2 mil a sus celulares, para que sus hijos hagan las tareas; este servicio es algo esencial ahora mismo tanto para los estudiantes, como para las cuestiones de salud, trabajo, para todo. Es importante que podamos mejorar este servicio en Cartagena. La directora de Tecnología del ministerio es la que va a ponerse al frente de la situación”, concluyó Fernando Niño.