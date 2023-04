Mucha gente ya no le copia a Dau ni al Concejo, ¿apatía o realidad?

“Es muy difícil hacer compatibles la política y la moral”, aseveró Sir Francis Bacon, filosofo político inglés, con respecto al diagnóstico ciudadano que se suele hacer de los gobernantes. La administración pública pocas veces disfruta de picos de popularidad en sociedades tan complejas y desiguales como la cartagenera; sin embargo, esto no debe ser excusa para gestionar los recursos de forma insatisfactoria, porque para eso se hacen campañas, se vota y la gente paga impuestos. (Lea: “Viaje y quédese en Estados Unidos”: pastor Miguel Arrázola a Dau)

Para los investigadores españoles Ernesto Ganuza y Joan Font Fàbregas , en su libro ‘¿Por qué la gente odia la política?’, nuestra relación con la política en los últimos años ha sido aparentemente contradictoria. “Nunca habíamos desconfiado tanto y a la vez (casi) nunca nos habíamos implicado con tanta intensidad. Datos cuantitativos y cualitativos dan cuenta de la apatía que tienen las personas con la política”, afirmaron.

Los autores exponen que para pasar del odio al amor se hace necesario mejorar los sistemas de representación con “mejores políticos”, profundizando la democracia con más participación ciudadana y canales de transparencia.

Pero, ¿y si no nos implicamos?

La cuestión es que fronteras educativas e intereses individuales remojados con clientelismo, nepotismo, compra de votos y favores políticos, inciden en que la corrupción impere. Este imperio provoca apatía, desconfianza y el desinterés de participar, lo que resulta en lo que dijo el historiador inglés Arnold J. Toynbee: “El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan”.

Y es que, según la encuesta de CCV, en Cartagena la ciudadanía no se implica en la transformación de su ciudad. Más del 70% no realiza ninguna acción a la hora de resolver conflictos que los afectan y no hacen parte de la sociedad civil organizada.