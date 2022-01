“No confío en la justicia, Gloria Estrada a la larga saldrá libre”: Dau

“Yo no confío en las autoridades”

El alcalde William Dau reaccionó a la controversial medida de casa por cárcel impuesta a la concejala Gloria Estrada: “Lastimosamente en este país para que le paren bolas a uno toca decir la palabra culo varias veces. Los entes de control no hacen su trabajo. Yo no confío en las autoridades, siempre he dicho que ella va a regresar campante al Concejo. Aquí la justicia no vale nada ni sirve. No existe. Por lo que muy pronto alístense para los aplausos y vítores de sus colegas en el Concejo cuando ella regrese, los cuales siempre han manifestado la creencia en su inocencia, honestidad y probidad”.

Y añadió: “En este momento le dieron casa por cárcel porque todavía es un proceso en etapa prematura y la reacción ciudadana sería muy grande si la dejan libre. ¿Entonces qué pasa? Igual que todos los escándalos que suceden en Colombia. Pasa el show mediático, el escándalo en medios, la gente decepcionada, el culpable en la cárcel unos meses, pero pasa el escándalo y a la final terminan soltándolos. Y es lo que va a pasar con esta señora, ¿por qué? Porque los órganos de control no hacen su trabajo y tienen a Cartagena al garete y a su suerte.