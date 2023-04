“Nunca tuve ese contrato”: aspirante a la Alcaldía sobre escándalo en Medellín

“Le dieron hasta con el balde”, fue la expresión con la que una fuente describió lo que pasó ayer en el Concejo de Medellín, en medio de una sesión a la que fue citada Laura Duarte, directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (DAGRD) de la capital antioqueña. A la funcionaria cartagenera la cuestionaron por varios contratos firmados por su despacho. (Lea: Inician trámite para apartar de su cargo a la secretaria del Interior)

Los contratos, de personas allegadas al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, fueron otorgados a Gloria Johanna Peláez Botero, Diana Carolina Blandón Restrepo, María Isabel Acosta Cardona y José Luis Osorio, y eran de los denominados popularmente como “de corbata”, como indicó la periodista Karen Londoño Muriel, de Blu Radio.

Con respecto a esto, José Osorio, precandidato a la Alcaldía de Cartagena, aseveró a El Universal que nunca ha tenido un contrato en el DAGRD. “Mi vinculación con la Alcaldía de Medellín fue en condición de gerente educativo y subsecretario de Educación, y las funciones fueron desempeñadas con excelencia y reconocidas por el Ministerio de Educación”, aseguró. Esta información fue confirmada por un periodista, que pidió reserva de su identidad, que investiga esta controversia.

“Ante los cuestionamientos, la directora del DAGRD, la cartagenera Laura Duarte, prefirió evadir las situaciones expuestas y respondió que le decepciona que la midan por ser una mujer”, resaltó Londoño.

Y subrayó: “Las tres mujeres que estuvieron relacionadas sentimentalmente con el senador Alex Flórez y su mejor amigo, José Luis Osorio, tenían contratos por diferentes cargos en la entidad, pero todos con informes de ejecución que coincidían en diferentes meses y en actividades”.

Esa señal de presuntas irregularidades la evidenció el activista anticorrupción, Alejandro Moncada, en medio del debate: “En su informe de actividades que tenían mes a mes, en el que plasman qué hicieron y en qué trabajaron mes a mes, tenían exactamente el mismo informe con exactamente el mismo error de ortografía”.

Por su parte, según informó Blu Radio, Duarte respondió en el Concejo: “No me miden a través de mi gestión, sino que me miden a través de quién fue mi amigo, quién fue mi pareja sentimental. Eso me entristece y me decepciona. Lastimosamente lo único que se habla es a partir de quién soy, basado en una subjetividad sumado a ser mujer”.