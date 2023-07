Pagarés y “ofrendas”: ¿A cuánto estarían vendiendo avales en Cartagena?

“¡Tienen huevo! Yo toqué muchas puertas por un aval y en varios de estos partidos, especialmente los pequeños o los de minorías étnicas o raciales, me pidieron una ‘bendición’, una ‘ofrenda’, para darme el aval. Que ellos son cinco directivos, que tienen sus necesidades, que es para gastos de funcionamiento, que pa [sic] papelería. No es el mismo partido, pero escuché del caso de un muchacho que ASI le pidió 500 mil pesos para avalar su candidatura a edil, imagínate si eso lo hacen con diputados, concejales y ediles a nivel nacional, la fortuna que se están haciendo. Una corrupción rampante, pues, los capítulos regionales reciben financiación del nivel central para suplir sus gastos logísticos y de funcionamiento”.

Con relación al Nuevo Liberalismo, un aspirante se refirió a “un chisme que circula” sobre que los Galán estaban dando los avales a gamonales políticos en las regiones para recaudar recursos para la campaña de Carlos Fernando Galán a la Alcaldía de Bogotá. “Sin embargo, eso no se puede comprobar así de fácil, así que queda en rumores de los mentideros políticos”, puntualizó.

Abraham Raad, secretario departamental del NL, a su vez, afirmó que aunque Carlos Fernando Galán sea uno de los referentes nacionales del partido, a nadie se le cobra por un aval para financiar campañas en otros territorios. “Cada capítulo regional es independiente y los avales se tramitan a través de la Ruta del Aval, donde comprobamos compromisos ideológicos, antecedentes y competencias. Este proceso ha derivado en que se hayan vetado muchos avales o en la negación de avales a candidatos que llegaron a último momento a solicitarlos”, explicó.

Pagarés en blanco, ¿premisas falsas?

Partidos como el Nuevo Liberalismo y AICO instan a sus avalados a firmar un pagaré en blanco, que para muchos aspirantes es irregular y que a otros obligó a tomar distancia. No obstante, Abraham Raad explica que este documento es una garantía para que el candidato responda si es sancionado por no reportar sus informes de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, si no cumple los topes de campaña o por alguna razón no sigue con su campaña. “Todos los partidos lo solicitan”, aseguró. Rey Tovar, por su parte, indicó lo mismo.