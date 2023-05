Petro y ARA: ¿Hay algo oculto detrás de las rebajas?

Al respecto, Óscar Céspedes, docente de la Universidad Javeriana y especialista en Marketing, expuso que no hay pruebas fehacientes de que haya tramas políticas detrás de las rebajas de ARA. “No sé si se acordaron o no este tipo de ‘estímulos’, pero me pregunto: ¿Acaso los beneficios para las grandes compañías en Colombia y en otros países, no están establecidos desde hace varios años? Por supuesto que sí, especialmente a nivel tributario”, estableció.