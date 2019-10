Polémicas y tensión por contienda entre Dau y García en escrutinios

Al final del día la marea bajó para William Dau Chamatt. El alcalde electo protagonizó una tensa jornada ayer en la mañana en el edificio donde se hacen los escrutinios, en el barrio Paseo Bolívar.

Mientras Dau Chamatt entraba y salía del lugar y hablaba de supuestos arreglos para torpedear su elección, sus seguidores, animados por él, se apostaron en la entrada del lugar para brindarle apoyo y pedir garantías. Las arengas se encontraban con las de otro grupo de personas que también estaba en el sitio, apoyando a William García, quien quedó de segundo en las votaciones a la Alcaldía, quienes alegaban que hubo supuestas irregularidades en el proceso electoral.

Precisamente fue García quien animó la manifestación desde el martes en la noche, cuando convocó a sus seguidores porque, según alega, habría supuestas manipulaciones a los formularios E14, exigiendo además un reconteo de votos.

Dau respondió convocando a sus seguidiores a la misma hora. El encuentro fue ayer, a las 8 de la mañana, en la entrada del edificio donde se hacen los escrutinios. Los dos grupos, con un número mayor el de Dau, bregaron por sus líderes. Mientras que García no acudió al lugar, Dau Chamat se apostó junto a sus seguidores y los alentó en las arengas. Además, denunció ante los medios hechos contra su elección. Sus palabras estuvieron subidas de tono, pero pidió a sus seguidores que evitaran confrontaciones violentas con los de William García.

Las barras de un bando contra el otro iban y venían. “Le robaron la Alcaldía a William García”, gritaban unos. “A mí no me pagaron, yo vine porque quise”, respondían los otros.

Junto a sus acompañantes, entre ellos su segundo hijo, su adhesión Armando Córdoba y su gerente de campaña, entre otros, Dau pidió garantías para este paso del procedimiento electoral. El alcalde electo subió al piso donde se hacen los escrutinios de la Alcaldía y estuvo atento al procedimiento, explicando que irá al sitio las veces que sea necesario, hasta que terminen los escrutinios.

“Daira Galvis ya cuadró todo con el registrador y sobre eso hay abundantes pruebas; desde el lunes me está llegando información. Hubo alguien que vio al grupo de García Tirado reunido en un café en el Centro y lo escuchó cuando dijeron: ‘si esto que estamos haciendo ahora lo hubiéramos hecho hace una semana, el resultado sería otro. Ayer, una persona vio en la sede de García Tirado varios tarjetones marcados a su favor. Ellos están exigiendo el reconteo de los votos porque ya tienen todo listo para hacerme el ‘chocorazo’.

“Aquí va a haber una revolución, porque el pueblo ya no resiste más a estos hijueputas malandrines, si me roban la elección. Yo me gasté en campaña 120 millones de pesos, de dónde carajo voy a tener para comprar testigos; pero está claro que los que se han robado a la ciudad por años no se van a rendir; a la mierda, ellos no se van a dar por vencidos, comprando funcionarios. Mi única garantía es el pueblo que está aquí reunido”, dijo Dau.

Mientras tanto, William García señaló lo siguiente: “Lamentables los hechos que se han evidenciado en los escrutinios de nuestra ciudad. Los E14 de Alcaldía adulterados a favor del candidato William Dau. Estamos trabajando para descubrir este atentado contra la democracia”.

Las tensiones siguieron en la mañana y la Policía tenía bien custodiado el sitio.

Ante las denuncias y tensiones, el alcalde encargado Pedrito Pereira pidió que las denuncias hechas en torno a los escrutinios fueran formales y llamó a la calma. “Hago un respetuoso llamado a todos y cada uno de los actores de la contienda electoral, sin excepción, y a sus respectivos seguidores, a mantener la calma y la prudencia en su reacciones ante sospechas de eventuales afectaciones a sus aspiraciones. Invito a todos a que sean responsables y prudentes en sus informaciones y comentarios, evitando caer en la incitación a realización de movilizaciones o acciones por fuera de la ley”, precisó.

Así mismo, ante las denuncias de que el espacio donde se hacen los escrutinios es reducido, la Misión Observadora Electoral también se pronunció. “Hemos visto que se han presentado dificultades logísticas y organizativas que han dificultado la labor de observación y de igual manera han generado confusión en las campañas. Por esta razón, solicitamos a las autoridades, a la Alcaldía, principalmente, que cite un comité de seguimiento electoral, con la presencia de los dos candidatos a la alcaldía que quedaron en primer y segundo lugar, para garantizar la transparencia del proceso de escrutinios y evitar desinformaciones”, indicó Orlando Higuera, vocero de la MOE.

Las reacciones no se hicieron esperar, como la del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien twitteó: “El alcalde electo de Cartagena, William Dau, lleva dos días denunciando amenazas de intervenciones indebidas en la Registraduría que buscan afectar la entrega de su credencial. Si esto fuera cierto, sería inmensamente grave. Hay que respetar la democracia”.

Ante las denuncias, ayer mismo en la tarde la Alcaldía invitó a Dau y García a un comité de seguimiento electoral, en el que participaron la Procuraduría, la Policía, Gestión del Riesgo, Fiscalía, Registraduría, Tribunal de Garantías Electorales, entre otras autoridades.

Allí se determinó que se controlará el ingreso a los escrutinios. Se instalará un puesto de mando unificado con Gestión del Riesgo, con atención médica e instituciones de emergencia. Se fortalecerá la seguridad y se les explicó a Dau y García los procedimientos, para que lleven al sitio de escrutinios solo a su personal necesario y no colapsen las instalaciones. Así mismo, Gestión del Riesgo dio un parte de tranquilidad tras revisar la edificación y ver que la estructura está en buenas condiciones.

Luego de ello, Dau, mucho más tranquilo, montó un video en sus redes en el que señala que se siente más tranquilo y que todo va bien en el proceso, agradeciendo el acompañamiento de las autoridades. También ofreció disculpas por su lenguaje y dijo que ha sido un “malhablado toda la vida”.

Se conoció que García denunciará a Dau por los señalamientos en su contra, y que este está tranquilo y explicó que atenderá tales procesos con sus abogados.